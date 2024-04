5. TYBA Yacht Charter Show İçin Geri Sayım Başladı

3-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında D-Marin Göcek'te düzenlenecek olan show’un organizatörü olan TYBA (Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği), bu yılki etkinliği geçen yılın başarısından daha ileri bir noktaya taşımak için titizlikle çalışıyor.



Göcek'in muhteşem atmosferi eşliğinde, Akdeniz'in en önemli B2B etkinliği için hummalı hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.



Boyları 20 ile 50 metre arasındaki lüks yatlar mürettebatlarıyla birlikte sergi için yerlerini alıyor. Dünyanın dört bir yanından 300'den fazla sektör profesyoneli, kalıcı işbirliklerine olanak sağlayan bu buluşma için heyecanla bekleniyor.



TYBA Başkan Yardımcısı ve Yacht Charter Show Komitesi Başkanı H. Serhan Cengiz; TYBA Yacht Charter Show uzun yıllar boyunca Türk ve Doğu Akdeniz Yatçılığının Etkinliği olacağının altını çiziyor ve nispeten yatçılık dünyasının en genç şovu olarak çok önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.



H. Serhan Cengiz, TYBA Yacht Charter Show ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Türkiye'nin Turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren seçkin yatların sergilendiği, sektör profesyonellerine her iki yönde de değerli ağ fırsatları sağladığı, Küçük Asya'nın insan türünün ve kültürlerinin en büyük erime potası olarak tarihteki rolüne paralel olarak, yerel Deniz Turizmi profesyonelleri, yat kiralama acenteleri ve dünyanın dört bir yanından gelen brokerler ve acentelerle buluşuyor ve TYBA Show her yıl yatçılık profesyonellerini bir araya getirerek bu tarihi misyonu kendi başına sürdürüyor.

TYBA Yönetim Kurulu kurulduğu günden bu yana fuarı rotasyona tabi tutarak her 3-4 yılda bir Türkiye'nin Turkuaz kıyılarının farklı şehirlerine taşımayı ve ziyaretçilerine yeni, farklı marinalar ve ülkenin güzelliklerini tanıtmayı kararlaştırdı. TYBA Yacht Charter Show’un uzun yıllar boyunca Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yatçılık etkinliği olmaya devam edeceğine inanıyorum."



Hazer Amani Jüri Başkanı

Bu yılki organizasyonunun öne çıkan özelliklerinden biri Şef Yarışması'nın jüri başkanlığında ünlü şef, Hazer Amani'nin yer alacak olması. Televizyonda yayınlanan ilk MasterChef yarışmasının jürisinden tanıdığımız Amani, CarrefourSA'dan Gökhan Sabuncu, Başkent Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesi'nden Gamze Ege ve yatçılık sektöründen Ann Casebourne ile birlikte bu yılın kazanan yat şefini belirleyecek.



Bu yıl bir ilk olan kokteyl yarışmasının jürisi, turizm sektörünün

yakından tanıdığı bir isim; Flamm Hotel Yiyecek İçecek Müdürü Tolga Koşmaz kendisine Amarika’dan Kat Gun jüri üyesi olarak eşlik edecek.



Dikkat çekici seminerler ve uzman konuşmacılar

TYBA Yacht Charter Show, Türkiye’nin en güzel marinalarından birisi olan D – Marin’de yatların sergilendiği ve hizmetlerin sergilendiği bir etkinlik olmanın ötesinde, uzman konuşmacıların yer aldığı mavi tur ve yat dünyası için ufuk açıcı seminerlerle sektöre yön verme misyonuna da gerçekleştiriyor. Bu yılın seminerleri arasında; sözleşmeler, destinasyonlar, gastronomide sürdürülebilirlik, misafir gizliliği yasaları, kriz yönetimi ve Türk yat yapımının zengin tarihi gibi çeşitli konular yer alıyor.



5. TYBA Yacht Charter Show, katılımcılara dünyanın yelken cennetlerinden biri olarak bilinen Göcek'in doğal güzelliğinin tadını çıkarırken, iş bağlantılarını ve iletişim ağlarını geliştirmeyi 5. Kere vaat ediyor.

Vira Haber