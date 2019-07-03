CNR Avrasya Boat Show bu kez denizde…

Festival tadında düzenlenecek olan CNR Avrasya Boat Show Denizde, dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de misafir edecek.

Kategorilerinde en iyilerden olan mega yat, tekne ve yelkenlilerin sergileneceği, denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanlarının yer alacağı CNR Avrasya Boat Show Denizde ziyaretçi akınına uğrayacak.

Dünya denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni nesil tasarımların deniz severlerle buluşacağı CNR Avrasya Boat Show Denizde'de, son model tekne lansmanları da ilk kez 16 Ekim'de Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nda yapılacak. CNR Avrasya Boat Show Denizde, sektörün 2019 yılının son ticari platformu olarak CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve DENTUR tarafından organize edilecek.

Vira Haber