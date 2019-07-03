Dünyadaki en ölümcül denizaltı faciaları

1927 yılında Amerika'ya ait SS-109 denizaltısı, Massachusetts açıklarında kendi donanmasına ait bir sahil güvenlik gemisiyle çarpışmasının ardından batarak içindeki 40 kişinin ölümüne yol açtı. Gemi 1 yıl içinde tamir edilerek 1936 yılında yine faaliyetlerine devam etti.

1939 tarihinde İngiliz denizaltısı HMS Thetis Liverpool Körfezi'ndeki deneme dalışlarında su almaya başlayarak battı. Bu faciada 99 kişi yaşamını yitirirken sadece 4 kişi kurtuldu.

Yine Amerika'da 1963 yılında ABD denizaltısı Massachusetts eyaletindeki Cod Burnu açıklarında bir tatbikat sırasında battı. Mekanik bir arıza nedeniyle hızla batan ve basınç nedeniyle ezilen denizaltında 129 kişi bulunuyordu. Araştırmalar sonucunda denizaltı deniz seviyesinin 2 bin 500 metre dibinde bulundu.

Yine Amerika'ya ait USS Scorpion denizaltısı 1698 tarihinde Atlas Okyanusu'nda 99 mürettebatıyla birlikte Portekiz'in bin 450 kilometre açığındaki Azorlar'ın 650 kilometre güneybatısında battı. Tüm mürettebatın öldüğü denizaltının enkazına ancak 5 buçuk ay sonra ulaşılabildi.

Rusların ilk denizaltı kazası olarak bilinen K-129 tipi nükleer silahlarla dolu denizaltı Pasifik'teki bir devriye görevinde 98 mürettebatıyla birlikte battı. Denizaltının enkazı Hawaii'nin Ohau adasının kuzeyinde bir ABD denizaltısı olan USS Halibut tarafından bulundu. Kaza ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. En önemli iddia Rus denizaltısı ile ABD donanmasına ait bir deniz aracının çarpışma ihtimali. Bu iddia Washington tarafından reddedildi. ABD donanmasının yaptığı inceleme sonucunda denizaltının içeride gerçekleşen feci bir patlama nedeniyle battığı açıklandı.

1970 yılında K-8 tipi Sovyet denizaltısı, aynı anda çıkan birden fazla yangın nedeniyle İspanya'nın kuzeyindeki Biskay Körfezi'nde battı ve içindeki 52 kişiye mezar oldu. Kazada kurtulanların isimleri kamuoyuna açıklanmadı.

1989 tarihinde Sovyet denizaltısı K-278 Komsomolets, Norveç açıklarındayken çıkan bir yangın nedeniyle battığında içinde 69 kişi bulunuyordu. 27 kişi denizaltından kurtulmayı başarırken 42 kişi hayatını kaybetti.

2000 yılında Rus denizaltısı Kursk, Norveç ile Rusya arasındaki Barents Denizi'nde iki patlamanın ardından battı. Patlamaların torpido yakıtının sızması nedeniyle yaşandığı savunuldu. 141 mürettebat yaşanan kazada yaşamını yitirdi.

2003 yılında Çin denizaltısı Çangşan adaları açıklarındaki bir tatbikat sırasında dizel motorunda bir sorun yaşadı. Sorun nedeniyle denizaltındaki tüm oksijen tükendi ve 70 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.

Ağustos 2003'te ise 10 kişilik mürettebatı taşıyan Kasım sınıfı nükleer Rus denizaltısı K-159, Polyarny limanına çekilmesi sırasında aniden çıkan rüzgar yüzünden hasar gördü. Kurtarma ekiplerinin gecikmesi üzerine denizaltı, mürettebatı ve 800 kiloluk kullanılmış radyoaktif yakıtıyla denizin derinliklerine gömüldü.

2004 yılında Kanada'ya ait denizaltı yandı. Kanada'nın SSK879 tipi denizaltı gemisinde çıkan yangında 9 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan denizcilerden 1'i yaşamını yitirdi.

2005 yılında ABD'ye ait SSN-711 nükleer denizaltı gemisinde San Francisco açıklarında deniz dağına çarptı. Yaşanan kazada 98 mürettebat yaralanırken ölen olmadığı açıklandı.

Eylül 2006'da Rusya'nın Rybachiy yarımadası yakınlarında demirli Victor-3 tipi Daniil Moskovsky nükleer denizaltısının elektrik aksamında çıkan yangın sonucunda iki mürettebat hayatını kaybetti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, denizaltının nükleer reaktöründe herhangi bir hasar tespit edilemedi.

Mart 2007'de İngiltere'nin Kraliyet Donanması'na ait Trafalgar sınıfı HMS Tireless isimli denizaltının hava temizleme sisteminde meydana gelen patlamada ise iki denizci öldü. Yapılan incelemeler hasarın yüzeysel olduğunu ortaya koydu.

Kasım 2008'de Japon Denizi'de tatbikat yapan Rus Pasifik Filosu'na ait K-152 Nerpa nükleer denizaltısında meydana gelen gaz sızıntısında 20 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın, denizaltının yangın söndürme sisteminin yanlışlıkla çalışması ve ortamdaki oksijeni emmesi üzerine meydana geldiği bildirildi.

2013 yılındaki kaza ise Hindistan'ın Mumbai Limanı'na yanaşan Rus yapımı INS Sindhurakshak'ta yaşandı. Sabaha doğru meydana gelen patlamalarda denizaltının büyük bir kısmı su altında kalırken, mahsur kalan 18 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin Donanması'na ait ARA San Juan denizaltısı ise 15 Kasım 2017'de kayboldu. Denizaltı 17 Kasım'da Atlantik Okyanusu'nun 900 metre altında bulundu. Denizaltı gemisinde bulunan 44 denizci hayatını kaybetti.

Vira Haber