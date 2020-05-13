Çocuklar 4 Saatlik İzni Denizde Geçirdi

Alanya’da, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma izinleri renkli görüntüleri de beraberinde getirdi. Minikler aileleriyle birlikte ilçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajlarının yanı sıra evleri yakınında bulunan sahillere akın etti. Denize giren, güneşlenen ve kumsalda vakit geçiren çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Evlerin önünde oynayan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.

“DENİZ ÇOK GÜZEL, DALGALARI İZLİYORUM”

Ailesiyle beraber sahile gelerek deniz keyfi yapan 5 yaşındaki Zeynep Özlem, burada geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özlem, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burada eğleniyoruz. Deniz çok güzel, dalgaları izliyorum. Yasaktan dolayı evdeyken arkadaşlarımı ve gezmeyi çok özledim” dedi.

Vira Haber