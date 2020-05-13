İlgi Odağı Olan SEA STAR Denize Kavuştu

35.5 metre uzunluğundaki SEA STAR isimli motor yat, ahşap gövde ve kompozit üst binaya sahip. SEA STAR’ın iç tasarımında BTA Design ve dış tasarımında VYD Yacht Design imzası bulunuyor.

SEA STAR kayıcı tekne yapısı ve 2 adet 1900 HP’lik makinaları ile 22 knots sürate ulaşıyor. 7.68 metre genişliğindeki motor yat 1 master kabin, 4 misafir kabini ile 10 kişi ağırlayabiliyor ve dış görüntüsünün cazibesini teknenin tamamına yansıtıyor.

Geniş salon ve yaşam alanları açık hava ve deniz ile her zaman iç içe hissetmeyi sağlıyor. Ahşap gövde ve kompozit yapısı ile seyirde / demirde maksimum seviyede sessizlik ile konfor hissini artırıyor. Motoryatın 2020 Mayıs ayı sonunda teslimi planlı.

SEA STAR, Mayıs ayı sonuna kadar kalacağı Pendik Marina’da seyir tecrübeleri, son donatım işlemlerine tabii tutulacak ve sahibine teslim edilecek.

Vira Haber