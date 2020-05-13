Avrupa Parlamentosu Eski Başkan Yardımcısından Türkiye İtirafı

Avrupa Parlamentosunda (AP) dördüncü kez milletvekilliği yapan ve eski AP Başkan Yardımcısı olan Polonyalı Ryszard Czarnecki, AB'nin Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE AB İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Czarnecki, "Eski AP Başkan Yardımcısı ve AP'de dördüncü dönemini dolduran bir milletvekili olarak Türkiye'nin AB için ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Birlikte ele aldığımız çok sayıda husus var. Göç baskısı ya da yeni ortaya çıkan salgınla mücadele bağlamında birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK HALKININ CÖMERTLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ

AP Milletvekili Czarnecki,"Türkiye, Kovid-19'la küresel mücadeleye hızlı şekilde tıbbi malzeme sağlayarak katkıda bulundu ve AB ile önemli bir dayanışma örneği ortaya koydu. Biz AP olarak Türk halkının cömertliğini takdir ediyoruz. Türkiye zor dönemlerde güvenilir bir ortak ve müttefik olduğunu gösterdi." dedi.

KRİZ BİTTİĞİNDE TÜRKİYE İÇİN FIRSAT DOĞACAK

Czarnecki, "Kriz bittiğinde Türkiye için birçok ekonomik fırsat doğacağını düşünüyorum. Bu nedenle AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Anlaşması'nın güncellenmesi faydalı olur." şeklinde konuştu.

Vira Haber