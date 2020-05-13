Gemi İnşasına Salgın Engeli

Yara Birkeland'ın gövdesi bu yıl şubat ayında Romanya'daki Vard Braila tersanesinde denize indirildi. Konteyner gemisinin mayıs ayında teste tabi tutularak çeşitli kontrol ve navigasyon sistemleri ile donatılacak ve Norveç tersanesi Vard Brevik'e gelecekti.

Bu yılın ilk çeyreğinde teslimat yapılması planlanan geminin, 2022 yılında kademeli olarak insansız operasyonlara başlaması hedefleniyordu. Ancak, koronavirüs salgınının getirdiği değişiklikler sebebiyle, bu tarihlerin süresiz olarak ertelendiği bildiriliyor.

Yara ve teknoloji firması Kongsberg tarafından üretilen gemi dünyanın ilk sıfır emisyonlu elektrikli konteyner gemisi olarak tanıtılmıştı.

Yara Birkeland adlı gemi tamamlandığında 80 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 120 TEU kapasiteye sahip olacak.

Vira Haber