Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada herkesin merakla beklediği okullar ne zaman açılacak? sorusuna cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında "Okulların açılması bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Tarihi, bilimsel veriler söyleyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu açıklamasından sonra okulların ne zaman açılacağıyla ilgili henüz bir netlik olmadığı düşünüldü.

Vira Haber