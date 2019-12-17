Çocuklar denizde eğlenceyi çizecek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması’nda ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu “Denizde Eğlence” olarak belirlendi. Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu ise “Denizlerimizde Nasıl Yararlanabiliriz?” oldu. Yarışmaya İzmir’deki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Katılım için son tarihin 3 Nisan 2020 olduğu yarışmada eserler Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ne teslim edilecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, temel görevlerinden birinin topluma, özellikle de çocuklara ve gençlere denizi sevdirmek, deniz temizliğini aşılamak ve denizcilik ekonomisinin Türkiye için önemini anlatmak olduğunu söyledi. Öztürk, “Çocuklarımıza yönelik resim ve kompozisyon yarışmasını bu yıl 16. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Resim dalında denizde eğlenceyi çizecek olan çocukların hem eğleneceğine hem de denizle ilgili hayallerinin daha da çoğalacağına inanıyoruz. Kompozisyon yarışması sayesinde ise çocuklarımız denizlerden daha fazla nasıl yararlanabileceğimiz konusunda düşünme ve yeni fikirler ortaya atma fırsatı bulacaklardır” dedi.

Vira Haber