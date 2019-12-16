TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi 2. kez toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi, ikinci toplantısını geçtiğimiz hafta 13 Aralık 2019 Cuma günü, TOBB İstanbul Temsilciliğinde yaptı.

Toplantıda, kamuyu temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül, Türk Armatörler birliği adına Hüseyin Çınar, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirhatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı Recep Düzgit ve Meclis Üyeleri yer aldılar.

Toplantıda; Kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğ taslağı hakkında ve gemi acentelik hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler arasında belirlenmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca ele alınan diğer gündem maddelerinde gemi yat inşa ve yan sanayi sektörünün teşviki konusu değerlendirildi .Toplantının sonuna doğru GİSAŞ Çevre Birimi tarafından Türkiye Denizcilik Meclisi'ne çevre ile ilgili sorunlar ve gelişmeler hakkında bilgi sunumu yapıldı.

Vira Haber