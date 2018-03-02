Çocuklar ‘Denizde yaşamak’ için yarışacak

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin, ilkokul öğrencilerine deniz sevgisi ve deniz temizliğini aşılamak, ortaokul öğrencilerine denizciliğin ülke için önemini anlatmak için düzenlediği Resim ve Kompozisyon Yarışması'nda başvuruların 3 Nisan'da sona ereceği kaydedildi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 14. kez düzenlenen yarışmada ilkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu "Denizde Yaşamak", ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu ise "Ege Denizi'ni turizm için nasıl daha etkin kullanabiliriz?" olarak belirlendiği bildirildi. Eserlerin 3 Nisan'a kadar şubeye teslim edilmesi gerekiyor.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, denizci bir nesil yetiştirmenin yolunun çocuklara denizi sevdirmekten geçtiğini belirtti. Öztürk, “Denizci bir nesil yetiştirmenin yolu çocuklarımıza denizi sevdirmekten geçiyor. Bugün denizi, denizde eğlenmeyi, su sporlarını seven çocuklarımız, yarının Türk denizciliğini ileri taşıyacak gençleri olacak. Resim ve kompozisyon yarışmasını 14. kez düzenlemekten gururluyuz. Resim yarışmasında çocuklarımız hayal gücünü kullanarak birbirinden renkli ve güzel resimler çizecekler. Denizlerimizin ülke turizmine faydaları konusunda düşünüp, kaleme dökme fırsatı bulacaklar. Ayvalık’tan Didim’e uzanan sorumluluk sahamızdaki tüm okulları, öğretmenleri ve öğrencileri yarışmaya davet ediyoruz” dedi.

Vira Haber