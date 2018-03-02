Kaybolan tekne havadan ve denizden aranıyor

Fethiye Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, öğle saatlerinde Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Kurtboğazı mevkiinin 4 mil açığında su aldıklarını ve teknenin battığı yönünde yardım istedi. S.O.S. çağrısı üzerine bölgeye Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipleri denizden ve havadan, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise karadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Ortaca İlçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Öğlen saatlerinde gelen çağrı üzerine ekiplerimiz arama çalışmalarına başladı. Şu saate kadar da arama çalışmaları devam etmekte ama hala konuyla ilgili olarak net bir bilgiye sahip değiliz. Gerekli çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Vira Haber