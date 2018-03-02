Moskova Nehri’nde eğlence gemisi yandı

Rusya’da bir eğlence gemisi alev alev yandı. Yangına onlarca itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralananlar olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

Dün (Perşembe) akşam 19.30 sıralarında Moskova Nehri’nde kıyıda demirli eğlence gemisinde yangın çıktı.

“Nerey” adlı gemide henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına 100’den fazla itfaiye görevlisi ile müdahale edildi. Yaklaşık bin metrekarelik alana yayılan alevler sebebiyle bölge sakinleri, kıyıdaki araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangına 30’dan fazla acil durum aracı ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Üç katlı geminin 1963 yılında yapıldığı bildirildi. Moskova Nehri, başkent Moskova’nın yaklaşık 140 km batı bölgesinde bulunuyor.

Vira Haber