Akdeniz’in ilk LNG ile çalışan feribotu Sefine’den

Son yıllarda, özellikle Norveç ve diğer Avrupa ülkelerine yaptığı başarılı yeni inşa teslimatlarıyla, Türkiye’nin bu alanda en aktif tersaneleri arasında yer alan ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde de sektörün gelişimine yön veren Sefine Tersanesi, global ölçekli gemi inşa çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

İtalyan Caronte&Tourist SPA için Sefine Tersanesi tarafından inşa edilen M/F Elio, Sefine Tersanesi’nde düzenlenen bir törenle denize indirildi. Törene Caronte&Tourist SPA yetkilileri ile Sefine Tersanesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

133.60 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğine sahip 1500 yolcu, 290 binek araç ve 35 ağır vasıta kapasiteli feribotla ilgili Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Danışmanı Süleyman Akın Tuzcuoğlu yaptığı açıklamada, ‘düşük yakıt tüketimi’ önceliğiyle ürettikleri feribotun, ciddi bir çalışma sonucunda başarıyla suya indirildiğini kaydetti.

Üretmeye devam edeceğiz

Akdeniz’de seyir yapacak ilk LNG tahrikli gemi unvanını taşıyan M/F Elio, çevre dostu projelere ağırlık veren Sefine Tersanesi’nin İtalya’ya ilk ihracat projesi oldu. Akın Tuzcuoğlu, Wartsila ana makineleri ile donatılan feribotta sevk sistemi olarak Rolls-Royce tercih edildiğinden bahsederken, düşük emisyonlu sistemlerin kullanıldığı M/F Elio tamamlandığında Sefine Tersanesi’nin gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma misyonunun büyük bir örneği olacağına da vurgu yaptı.

Tuzcuoğlu, “Sefine Tersanesi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen siparişler doğrultusunda üretimlerimize devam ediyoruz. 2018 yılında teslim etmeyi taahhüt ettiğimiz bu gemimiz de titiz çalışmalarımız neticesinde suyla buluştu. İstenen kalitede ve zamanda teslimatı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. 2018 yılına yoğun bir tempoyla giriş yaptığımız şu süreçte, üretmeye ve katma değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber