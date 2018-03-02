Manavgat Su Sporları alanları ihale edildi

1'i şirket, 3'ü özel şahıs ile Manavgat Yelken, Su Altı ve Su Üstü Sporları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi'nin katıldığı ihaleyi 13,5 milyon lira ile en yüksek fiyatı veren Yılmaz Akyıldız kazandı.

Manavgat'ta 30 noktada gerçekleştirilen su sporları alanlarının ihalesi 13,5 milyon lira teklif veren Yılmaz Akyıldız kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici Başkanlığında oluşturulan ihaleye biri şirket , 3'ü şahıs olmak üzere Manavgat Yelken, Su Altı ve Su Üstü Sporları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi teklif verdi.

İhalede belgeleri eksik olduğu için Karacan Turizm ile Hasan Koç elendi. İhale Mehmet Göllü, Yılmaz Akyıldız, Manavgat Yelken, Su Altı ve Su Üstü Sporları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi arasında gerçekleşti. 3 milyon 206 bin TL muhammen bedelle açılan ihalede Yılmaz Akyıldız 13,5 milyon TL, Mehmet Göllü 9 milyon 50 bin TL, Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi 5 milyon 110 bin TL, Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi de 4 milyon 200 bin TL teklif verdi.

İhaleyi 13,5 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Yılmaz Akyıldız kazandı. İhale önümüzdeki günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği kararla kesinleşecek.

Manavgat'ta su sporları faaliyetinde bulunan bazı işletmecilerde ihaleye çıkarılan su sporları alanlarının uzun yıllar bu alanları işleten firmalara verilmesinin daha adaletli olacağını belirttiler.

İhaleyi Manavgat Yelken, Su Altı ve Su Üstü Sporları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 45 üyesi de takip etti.

Çevik Kuvvet ekipleri de Antalya Büyükşehir Belediyesi ihale salonu önünde geniş önlemler aldı.

Vira Haber