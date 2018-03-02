Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon
FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 7'si muvazzaf 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PYD’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon ile 16 subay (7’si halen görevde, 9’u ihraç edilmiş) hakkında gözaltı işlemlerine başlandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı işlemlerine başlandığı bildirildi.
Vira Haber
Etiketler : Deniz kuvvetleri, ankara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, subay
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