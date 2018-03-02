Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 7'si muvazzaf 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PYD’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon ile 16 subay (7’si halen görevde, 9’u ihraç edilmiş) hakkında gözaltı işlemlerine başlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı işlemlerine başlandığı bildirildi.

Vira Haber