İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon

FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.

A+A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 7'si muvazzaf 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PYD’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında  Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon ile 16 subay (7’si halen görevde, 9’u ihraç edilmiş) hakkında gözaltı işlemlerine başlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için  Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı  işlemlerine başlandığı bildirildi.

Vira Haber

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.