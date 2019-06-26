Çocuklar “Sıfır Atık Mavi” yolculuğuna çıkıyor

9. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde çocuklar “Sıfır Atık Mavi” seferberliğinin bir parçası olarak atıkları azaltma, geri dönüşümün önemi ve bu konuda bireysel sorumluluklarının neler olduğunu öğrenecek. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hayata geçirilen sergi Haziran - Ekim ayları arasında çocukları ağırlayacak.

Her yaz farklı bir temayla yaklaşık 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapan TURMEPA Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi, bu yıl “Sıfır Atık Mavi” temasıyla ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Sergi ve atölye kapsamında bu yaz çocuklar, “21 günde davranışlarını değiştirme”, “bireysel sorumluluklar”, “hızlı tüketim ve sonuçları” ve “deniz kirliliği” konularında bilinçlendirilecek. Çocuklar aldıkları eğitim sonrasında dernek bahçesinde bulunan ve yüzlerce öğrencinin ilgi odağı haline gelen etkileşimli harita panosundaki ikonları tamamlayarak Sıfır Atık oyunu ile geri dönüşen ve dönüşemeyen materyalleri ve atıkları kaynağında ayrıştırmanın önemini eğlenerek öğrenecek, aldıkları bilgileri pekiştirme fırsatı bulacak. Böylece çocuklar, hem Türkiye’nin ilk Sualtı Atık Sergisi’ni ziyaret ederek denizden çıkan nesneleri inceleme imkanı buluyor hem de bu sayede deniz temizliğinin önemini daha iyi kavramış olacak.

Sergi, TURMEPA’nın farklı yıllarda deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkardığı atıklardan oluşuyor. Sergide yer alan ve öğrenim malzemesine dönüştürülen atıklar ise kişisel eşyalar, elektronik eşyalar, mutfak araç gereçleri, şişeler, plastikler vb. maddelerden ibaret.

Çocuklar geleceğine sahip çıkıyor

Uydu görüntüleri dünyada 2 milyar çocuğun, motorlu taşıt salınımları, yoğun fosil yakıt kullanımı, toz ve atık yakma gibi etkenler sonucu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen asgari hava kalitesi standartlarının altında bulunan bölgelerde yaşadığını ifade ediyor. Oysa çocuk hakları, dünya üzerinde kanunen ve ahlaki olarak tüm çocuklara doğuştan itibaren tanınmıştır. Çocuklar doğuştan itibaren sağlıklı bir çevrede yaşama, eğitim alma, yaşama ve barınma hakkına sahiptir.

TURMEPA 9. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi ile çocuklar, temel haklarına ve geleceklerine sahip çıkarak, yaşanabilir bir dünya için “Bireysel Sorumluluklarımı Yerine Getiriyorum!” diyorlar.

90 dakika süren ücretsiz etkinliğe 6 - 12 yaş aralığında en az 10, en fazla 40 kişiden oluşan gruplarla hafta içi 10.00 - 11.30 veya 14.30 - 16.00 saatlerinde önceden rezervasyon ile katılmak mümkün. Eğitim talebi için: egitim@turmepa.org.tr

TURMEPA Sualtı Atık Sergisi

2011 yılında kapılarını açan Türkiye’nin İlk Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi; çocukların, genç ve yetişkinlerin, denizlerde kirliliğe neden olan atıkları gözlemlemesini ve kirliliğin deniz yaşamına etkileri konusunda farkındalığın artmasını sağlamaktadır. Denizden çıkarılan atıklarla oluşturulan sergi, ülkemizde yaşanılan ve çoğumuzun farkında olmadığı büyük bir çevre felaketinin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’ni gezen binlerce çocuk, eğlenerek hem denizdeki doğal yaşam hakkında bilgi edinmekte hem de denizlerimizin neden korunması gerektiğini kavramaktadır. Sergide; şişelerden plastiklere, elektronik eşyalardan giysilere, mutfak gereçlerinden bisiklet ve hatta çocuk arabasına kadar onlarca atık sergilenmektedir. Her sene yenilenen temasıyla binlerce ziyaretçinin ilgi odağı olan sergi, güncel çevre sorunları hakkında katılımcı çocukları bilgilendirmektedir.

Serginin Amacı:

- Ülkemizin geleceği çocuklarımızda bugünden denizlerin ve kıyıların korunması ve önemi konusunda farkındalık yaratmak ve kıyıların kirlenmesini önlemek,

- Çocuklara deniz sevgisi kazandırmak, denizin yaşayan bir organizma olduğu konusunda onları uyarmak,

- Tüm katılımcıları, nesli tükenen balık türleri, balıkçılık ve doğru avlanma hakkında bilgilendirmek,

- Yaz okulu kapsamında imkânları kısıtlı çocukların daha eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerine fırsat tanımak,

- Gençlerin denizlere karşı duyarlı, aktif, sorumlu yurttaşlar olmasına katkı sağlamak.

Vira Haber