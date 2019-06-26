Gemlik'te Kabotaj Bayramı dolu dolu kutlanacak

Gemlik Liman Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi'nce gerçekleşecek programda bayramın anlam ve önemine ilişkin etkinlikler ile ilçede deniz alanında önemli tarihi ve sosyal çalışmalar yapmış insanlar bilgi ve tecrübelerini Gemlikliler ile paylaşacak. Ayrıca düzenlenecek gösteri ve yarışlar ile gerek Gemlik gerek Kumla sahilleri renkli anlara şahit olacak. 1 Temmuz saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler saat 19.00'dan sonra Kumla'da sona erecek.

"Kabotaj ulusal bağımsızlığımızın parçasıdır"

Kabotaj Bayramı kutlamaları ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'in bir deniz kenti olduğuna dikkat çekerek ilçe geçmişinde önemli yer tutan Kabotaj kutlamalarına yeniden hayat vermek istediklerini belirtti. Başkan Sertaslan sözlerine şöyle devam etti, "Biz ve bizden ileri yaşlardaki Gemlikliler eski Kabotaj kutlamalarını hatırlar. Bu bayramlar ilçemiz için önemliydi ve büyük coşkuyla kutlanıyordu. Unutmamak gerekir ki 1 Temmuz 1926 tarihinde giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti olarak kıyılarımız üzerindeki bağımsızlığımızı, denizlerimizdeki işletme hakkımızı tam anlamıyla kazanmıştık. Dolayısıyla Kabotaj ulusal bağımsızlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve biz de Gemlik'te buna yakışır etkinlikler düzenlemeliyiz ki bizden sonraki nesiller karada, denizde, her yerde ülkemizin bağımsızlığını kavrayabilsin, buna sahip çıksın ve bayramlarımızı coşkuyla kutlasınlar."

Gemlik ve Kumla'da renkli programlar

Kabotaj Bayramı kutlamaları 1 Temmuz saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. 10.20'de İskele Meydanı'nda Model Tekne ve Eski Kabotaj Bayramı fotoğrafları sergileri gerçekleşecek. 11.00'de Atatürk, deniz şehitleri ve tüm şehitler adına denize çelenk bırakılacak. 11.30'da Gemlik Sahili'nde gönüllülerce temizlik yapılacak. Ardından yine İskele Meydanı'nda Gemlik Yelken Kulübü tarafından deniz üzerinde Flyboard Su Üstü gösterileri düzenlenecek. Gemlik'in sosyal hayatına önemli katkılar vermiş İzzet Kaptan ve Çakal Mustafa olarak tanınan Mustafa Toplu 12.30'da Gemlikliler ile bir araya gelecek. Saat 21.00'de ise Gemlik İskele Meydanı'ndan hareketle mehtap turu düzenlenecek.

Etkinliklerin Kumla ayağı ise 16.30'da ünlü Türk denizcisi Memi Reis'in Kumla'daki kabrini ziyaret ile başlayacak. 17.00'den sonra ise 100 metre, 200 metre, çamaşır teknesi, ahşap tekne kürek yarışları, yağlı direk bayrak alma yarışı, jetski, yelken, şişme muz, deniz salıncağı gösterileri ile Kumlalılar eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Vira Haber