“Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” Projesi’nde Geri Sayım: Projeye Katılan Okullara Plaket Verildi

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında aldığı hibe ile 2018 yılından bu yana yürüttüğü projede sona yaklaşılıyor. İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projede, öğrencilerin jüri karşısında çevrimiçi proje sunumlarının ardından projeye katılan okulların müdürleriyle bir araya gelindi. 6 Ekim’de İstanbul Sarıyer’de Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen buluşmada Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan tarafından okul müdürlerine plaketleri verildi. Pandemi şartları nedeniyle maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Sarıyer ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin deniz kirliliğiyle mücadele etmek amaçlı kodlama yöntemiyle geliştirdikleri proje sonuçları TURMEPA’nın Ekim ayında düzenleyeceği çevrimiçi ödül töreni ile açıklanacak.

Vira Haber