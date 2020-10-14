Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Müjdeyi Cumartesi Günü Açıklayacağız
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Fatih'in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız." dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Devam eden sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, “Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz’deki görevi için yola çıktı. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih’in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız.” dedi.
Fatih gemisi Karadeniz’de sondaj çalışmaları yapıyor.
Vira Haber
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Etiketler : fatih sondaj gemisi, karadeniz, doğalgaz
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