Tahir Büyükakın: Türk Donanması İşçisiyle Daha da Güçlü

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye HARB-İŞ Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ve yönetimini makamında konuk etti. “Savunma sanayisine verdikleri çok büyük emek için tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemiz her alanda millileşme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Piri Reis gibi çok önemli projelerde işçi kardeşlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hepsine bir kez daha bu vesileyle teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki savunma sanayisinde güçlü ve bağımsız olmak, milletimizin aynı zaman da geleceğe güvenle bakması demektir” dedi.

“DENİZ KUVVETLERİ'MİZİN EMRİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”

Türkiye, bölgesinde barış, huzur ve güvenliği sağlayana kadar bu alanda adımlar atmaya devam edeceğini de görüşmede dile getiren Başkan Büyükakın, “Bunun gerçekleşmesi için Donanma Komutanlığımızda Piri Reis'in ardından Hızır Reis, Murat Reis ve Aydın Reis ve Seyidiali Reis gibi denizaltılarının ülkemize kazandırılacak olmasını çok önemlidir. Bu projelerimizde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız hizmete girecek. 2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetleri'mizin emrinde hizmet vermeye başlayacak. Bu uluslararası alanda ülkemizin caydırıcılık gücüne de büyük katkı sunacaktır” açıklamasını yaptı.

“TÜM KURUMLARI TEBRİK EDİYORUM”

“Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Balkanlara, Kafkaslardan Afrika'ya geniş bir coğrafyada huzur, adalet ve ülkemiz menfaatlerini koruyabiliyor ve politikalarımızı hayata geçirebilmemiz her alanda ortaya koyduğumuz gelişmelerin yansımalarındandır” hatırlatmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Donanmamızın her geçen gün daha da gelişmesi buna büyük bir enerji katmaktadır. Hayata geçirilen projeler için tüm kurumları tebrik ediyorum. Elbette bu gemilerin ve denizaltıların yapılmasında işçisinden mühendisine emeği geçen tüm kurumları da bir kez daha tebrik ediyorum. Şunu da dile getirmem gerekir ki Türk Donanması işçisiyle daha da güçlü” şeklinde konuştu.

“TÜRK DONANMASI TARİH YAZIYOR”

Türkiye HARB-İŞ Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ziyaret sebebiyle Başkan Büyükakın’a denizaltı maketi hediye etti. Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Gökbayrak, “Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. HARB-İŞ ailesi olarak savunma sanayisinin gelişmesi için tüm emeğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Milli denizaltılarımızın ve gemilerimizin ilk kaynak, denize indirme ve hizmete girme törenlerinin büyük bir gurur günleri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Denizaltılarımıza verilen isimler tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Her biri denizlerde kahramanlıklarıyla öne çıkmaktadır. Bu isimleri öğretmek, unutturmamak ve geleceğe taşımanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Türk Donanmasının bugünlerde bir kez daha tarih yazdığını görüyoruz. Ülkemizin menfaatlerini korumak için aylarca denizde kalan ve ailelerinden uzak kalan Deniz Kuvvetlerimizin mensuplarına da bu ziyaret vesilesiyle de şükranlarımı iletmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Vira Haber