Çocuklar Suyu Kodluyor H2okullu Oldu! Projesinde Ödüller Sahiplerini Buldu

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle 2018 yılından bu yana yürüttüğü “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” eğitim ve farkındalık projesinde sona gelindi.

İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projenin kapanış etkinliği 9 Kasım’da gerçekleştirildi. Çocukların aldığı eğitimler sonunda öğretmenleri ile birlikte ürettiği 42 proje arasından kazananların ödüllendirildiği online törene katılım oldukça yoğundu. Projede Özgünlük, Bilimsellik, Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

TURMEPA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında aldığı hibe ve Clariant Türkiye’nin sponsorluk desteğiyle hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesinin Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan Kapanış Panayırı, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenerek 9 Kasım’da online olarak gerçekleştirildi. Projede Özgünlük, Bilimsellik, Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren öğrencilere 3 boyutlu yazıcıda hazırlanmış olan madalyaları gönderildi.

Online ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, şunları dile getirdi: “2018 yılında tohumlarını attığımız Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu! projemizin nihayete ermesine tanıklık etmekten son derece mutluyum. İstanbul Kalkınma Ajansı başta olmak üzere projenin tüm paydaşlarıyla çok önemli bir projeye imza attığımıza inanıyorum. Çocuklarımıza ve dolayısıyla geleceğimize yaptığımız bu yatırım ülkemiz için son derece kıymetli. Hepimiz çok önemli bir amaç için yola çıktık. 24 ay süren projede, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 28 okulda öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene denizler ve su kaynaklarının önemi anlatılırken, 60 öğretmene de STEAM eğitimleri verildi. Proje hibesi ile Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda atıl durumda olan bir alan çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir STEAM laboratuvarına dönüştürüldü.

Çocuklarımıza denizleri korumayı öğretirken, çağın koşullarına uygun olarak teknoloji odaklı düşünme biçimi kazandırılmaya çalışıldı. Birlikte inşa ettiğimiz, 30 bilgisayar, 3D Yazıcı, Arduino setler, elektronik ve mekanik ölçüm aletleri, televizyon ve daha pek çok teknik ekipmanla donatarak kullanıma sunduğumuz bu laboratuvar, artık Sarıyer ilçemizin, öğretmen ve öğrencelerimizindir. Bizim bir sivil toplum kuruluşu olarak görevimiz ülkemize, geleceğimize değer katmak, iyi örnekler kazandırmak. 25 yıldır bunun için çalışıyoruz. Bunu başardığımızı görmek de büyük bir mutluluk ve gurur.”

İstanbul Kalkınma Ajansı adına konuşma yapan Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Fatih Pişkin, “TURMEPA’nın ajansımız desteğiyle yürüttüğü bu eğitim ve farkındalık projesini, çocuklarımızın denizlerin ve suyun yaşamımızdaki önemini kavramaları ve deneysel STEAM çalışmalarıyla yaşayarak öğrenmeleri amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın sosyal fayda yaratan girişimci bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu projemizle çevresel duyarlılığı yüksek, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıdan bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’ndan Abdulcelil Gök ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu projenin fikri hazırlık aşamasından son anına kadar sizlerle birlikte olmak bizim için heyecan vericiydi. Projenin bizim için bir diğer anlamı da, hem bilimsel anlamda pek çok projenin doğmasına, yeni fikirler oluşmasına öncülük etmesi hem de gelişen teknolojiyle birlikte bilimsel araştırmaların artmasıyla gözden kaçırdığımız çevre konusuna duyarlı bir dokunuş yapması. Emeği geçen herkesi ve tüm proje paydaşlarını tebrik ederim.”

Başlangıcından itibaren projede aktif bir şekilde rol alan Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melek Yaşar da ödül töreninde söz aldı. Yaşar konuşmasında, “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu”, gerçekten çok emek verilen, fikir aşamasından finaline kadar hem TURMEPA ekibi, hem öğretmen ve öğrencilerimiz hem de diğer paydaşların titizlikle çalıştığı bir proje oldu. Bugün bu finali yaşamak çok güzel bir duygu. Projeyi duyduğumuzda çok heyecanlanmıştık. Çünkü Sarıyer denizle ve yeşille çevrili bir ilçe ve bu proje mutlaka burada tapılmalıydı. TURMEPA’nın ortaokullarımıza verdiği çevre ve STEAM eğitimleri çok değerliydi. Bugünü yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından genç girişimci Fahir Aruoba, projeye katılan öğrencilerle deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştı.

42 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ, 12 PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 42 proje arasından 12 proje ödül almaya hak kazandı. Her kategoride dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncüler ile kendi dallarında gelecek vaat edenlere de Mansiyon Ödülü verildi.

28 Ağustos’ta gerçekleşen jüri buluşmasında öğrenciler, online ortamda oluşturulan özel odalarda projelerini jüriye sundular. Dört saat süren toplantının ardından jüri son kararını verdi. Buna göre; Özgünlük kategorisinde ilk üçe giren projeler sırasıyla; “Sessiz Çığlık” ile Sarıyer Osman Saçmacı Ortaokulu, “Kirlilik Ölçer” ile Sarıyer Kocataş Barbaros Ortaokulu, “Atık Kabuklardan Su Arıtımı” ile Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu oldu.

Bilimsellik kategorisinin kazananları sırasıyla; “Otobot” ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu, “Sahil Robotu” ile Sarıyer Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu Ortaokulu, “Detect and Warning” ile Sarıyer Recaizade Ekrem Ortaokulu oldu.

Uygulanabilirlik kategorisinin kazananları sırasıyla; “Su Muhafızları Oyunu’’ ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu, “Suya Kucak Aç” ile Sarıyer Orgeneral Emin Alpkaya Ortaokulu, “Deniz Kalkanı” ile Bahçeköy Türkan Efe Ortaokulu oldu.

Sürdürülebilirlik kategorisinin kazananları ise sırasıyla; “Sulamatik” ile Sarıyer Şehit Muharrem Kerem Yıldız İmam Hatip Ortaokulu, “Debi Ölçer” ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu, “Dalgıcım Gölleri Temizliyor” ile Sarıyer Süleyman Çelebi Ortaokulu oldu.

PROJE İÇİN HAZIRLANAN STEAM LABORATUVARI SARIYER’E ARMAĞAN EDİLDİ

24 ay süren “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” Projesi’nin pek çok kazanımı oldu. İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 28 okulda öğrenim gören 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinden oluşan 5 bin çocuğa ve 400 öğretmene denizler ve su kaynaklarının önemi anlatılırken, 60 öğretmene de STEAM eğitimleri verildi. Proje hibesi ile Sarıyer Mehmet Akif Ortaokulu’nda atıl durumda olan bir alan çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı bir STEAM laboratuvarına dönüştürüldü. Böylece çocuklar teknoloji odaklı bilgisayar oyunu geliştirme, mobil uygulama yazılımı, veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi geleceğin meslek alanlarına ilişkin farkındalıkları artırılarak kariyer gelişimine yönlendirilmiş oldular. TURMEPA ve diğer paydaşların birlikte inşa ettiği ve 30 bilgisayarın kullanıma sunulduğu laboratuvar Sarıyer’deki öğretmen ve öğrencelere armağan edildi.

ÖĞRENCİLER ONLİNE ŞENLİKTE ATÖLYELERE KATILDI

Covid-19 salgını öncesi projenin kapanış etkinliğinde gerçekleştirilmesi planlanan atölyeler, online ortamda uygulanabilecek şekilde revize edilerek hazırlandı. Yedi atölyeden oluşan online şenlikte, öğrenciler için maket yapımından kodlamaya, tecrübe aktarımından robotiğe kadar birçok konuda atölyeler yapıldı. Mentör öğretmenler için de “Yaratıcı Problem Çözme” atölyesi gerçekleştirildi.

Vira Haber