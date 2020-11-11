Eylül Ayı Dış Ticaret Endeksi Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Eylül dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, yakıtlarda yüzde 38,7 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 0,2 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,4 ARTTI

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,8 artarken, yakıtlarda yüzde 20,5 azaldı.İhracat miktar endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,1 ve yakıtlarda yüzde 29,5 azaldı. İthalat birim değer endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 23,8 ARTTI

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,2, yakıtlarda yüzde 10,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,7 arttı. İthalat miktar endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 16,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ağustos ayında 151,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,2 artarak, 2020 Eylül ayında 168,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Eylül ayında 168,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 artarak, 2020 Eylül ayında 171,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ağustos ayında 143,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,0 artarak, 2020 Eylül ayında 146,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Eylül ayında 122,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,5 artarak, 2020 Eylül ayında 148,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI EYLÜL AYINDA 106,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Eylül ayında 103,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,3 puan artarak, 2020 yılı Eylül ayında 106,0 oldu. Dış ticaret haddi, 2020 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan artarak 108,7 oldu.

Vira Haber