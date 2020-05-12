Çöl Tozu Hafta Sonu Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'ye batıdan giren çöl tozu, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak." dedi.

HAFTA SONUNA KADAR TÜM ÜLKEDE ETKİLİ OLACAK

Toros, Türkiye'nin şu anda Akdeniz üzerinden yüksek basınç etkisi altında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çöl tozları bahar aylarında Türkiye semalarında çok gözleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmeleri göre, çöl tozu sahradan yola çıkıp İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye doğru geliyor.

Türkiye'ye batıdan giren çöl tozu, hafta sonuna kadar tüm ülkede etkili olacak. Çöl tozu, Türkiye'nin güneyinde daha etkili olacak.

Çöl tozu Akdeniz üzerindeki yüksek basınç alanının etkisiyle Türkiye'ye hem sıcak hava ve hem de bol miktarda toz taşıyacak."

Vira Haber