Türk Sahil Güvenliği 77 Mülteciyi Kurtardı

Yasa dışı yollarda Yunanistan’a geçmeye çalışan bir grup mülteci Yunan Sahil Güvenliğince Türk karasularına dönmeye zorlandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 24 mülteci Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildi.

Mültecilere yardım etmek için bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, mültecileri kurtardı ve karaya çıkardı.

Mülteciler arasında Afganistan, Kongo, Orta Afrika ve Mali uyruklu 24 kişi bulunuyordu.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu 10'u çocuk 24 mülteciye yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

İZMİR'DE 53 SIĞINMACI KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 17'si çocuk 53 sığınmacı kurtarıldı.

Vira Haber