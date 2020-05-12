Endişe Artıyor! Petrolde İkinci Salgın Dalgası

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, petrol talebinin 2021 yılına kadar zayıf kalmaya devam edebileceği endişelerinin sürdüğüne işaret ettiler.

Bununla birlikte Mitsubishi Corp'un kıdemli risk müdürü Tony Nunan ise daha pozitif bir görünüm ortaya koydu, ABD'de petrol üretiminin şaşırtıcı şekilde hızlı azaltıldığını ve bunun fiyatlara destek verdiğini belirtti. Batı Teksas petrolünde Haziran kontratının sona ermesine 10 gün olduğuna işaret eden Nunan, Haziran kontratında Mayıs kontratı gibi bir çöküşten kaçınılabilmesi halinde petrol fiyatlarında dibin görüldüğünün teyit edilmiş olacağını da vurguladı.

NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolü şu sıralarda 41 cent düşüşle 24,32 dolar/varil seviyesinde.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda 0,51 dolar düşüşle 30,46 dolar/varilden işlem görüyor.

Cuma günü 30,15 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 29,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,56 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 30,76 ile 31,03 dolar aralığının direnç, 29,65 ile 29,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Vira Haber