Korkunç Kaza, Gemi Adamı Ambara Düştü
Çanakkale’de bir geminin ambarına düşen gemi adamı Abdülkadir Cap (33), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekiplerinin beraber gerçekleştirdikleri çalışma sonrasında kurtarıldı.
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Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan Kepez Limanı’nda demirli ‘Madam Asnyk’ adlı gemideki çalışan, metrelerce yüksekten gemi ambarına düşerek yaralandı. Yaralanma anını gören diğer işçiler durumu Liman Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelip ilk müdahaleyi yapan AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri, kısa sürede yaralı Cap’ı kurtararak ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen gemicinin kaburgalarında kırık olduğu açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi Adamı Kaza, Çanakkale, Gemi
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