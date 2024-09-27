Columbia Group’un Gözü Büyüme ve Dijitalleşme Hedefiyle Türk Deniz Taşımacılığında

Türkiye’de deniz taşımacılığı piyasasının dijitalleşme ve optimizasyon alanlarında dünyanın en ileri görüşlü pazarlarından biri olduğu değerlendirmesinde bulunan Columbia Group, bunu gelecekte büyüme ve iş birliği için büyük bir fırsat olarak görüyor. Odağına kalite ve güvenilirliği alan Columbia, üst düzey teknik ve mürettebat yönetimi hizmetleri sunma konusundaki sarsılmaz taahhüdünden hareketle Türkiye’deki müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Marriott Asia İstanbul Hotel’de düzenlenen CSM Türkiye Kokteyl Resepsiyonu’nda konuşan Columbia Başkanı ve CEO’su Mark O'Neil, Türk armatörleri ve operatörleri en modern tonajlara yatırım yapmaları sebebiyle övdü ve Columbia Group’un ortakları arasındaki OneLink Optimizasyon platformuna kayıtlı 76 gemi ile Türk armatörlerin optimizasyon ve dijitalleşme alanlarına gösterdiği ilginin altını çizdi.

OneLink platformu, gemi performansını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için en yeni dijital araçlardan yararlanıyor. Dijital ürün teslimatında güçlü bir profil sergileyen OneLink, bu ürünlerin kolayca mevcut sistemlere entegre olmasını ve gemi ekipmanına sorunsuz uyarlanmasını sağlıyor. Ayrıca Filo İzleme, Motor Durum Değerlendirmesi ve Emisyon İzleme sistemlerini dönüştürebilen akıllı veri kapasitesiyle EngineLink platformu, hâlihazırda 300’den fazla gemide başarıyla kullanılıyor.

O'Neil konuşmasında, Columbia Group’un Türkiye pazarı ile ortaklıklar yapmayı önemsediğini ve Türk denizcilik sektörüne çıktığı muhteşem yolculukta destek vermeye hazır ve istekli olduğunu söyledi: “Daha önce de belirttiğim gibi, Türk denizcilik piyasası büyük bir değişim içinde ve biz bu değişimi önemsiyoruz. Columbia Group’un Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırladığı bir öğrenci burs programı var. Dördü kadın ilk 10 öğrenciye sponsorluk ediyoruz. Gelecek yıl taahhüdümüzü iki katına çıkararak 20 öğrenciye burs vereceğiz.”

Vira Haber