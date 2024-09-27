TCG Anadolu ile Birlikte 15 Savaş Gemisi İstanbul Boğazı’ndan Geçti

Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde bulunan 15 savaş gemisi, Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ncı yıl dönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndan resmi geçit gerçekleştirdi. Harp Filosu Komutanı taktik komutasında düzenlenen geçit töreninde, TCG Anadolu ile beraber İstanbul Boğazı’nda seyreden gemilerin mürettebatı, Beşiktaş açıklarında seyrettiği esnada Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesini çimariva ile selamladı.

Türkiye’nin denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri ve Türk Donanması'nın gücünü tüm dünyaya gösteren şan ve şerefle dolu bir zafer olan Preveze Deniz Zaferi, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor.

Vira Haber