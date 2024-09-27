Tasarruf Çağrısı Yapan Başkan Çavuşoğlu: “Akbaş Barajı'nda 12 Günlük Su Kaldı”

Kent merkezinin en önemli su kaynağı olan Akbaş Barajı'nda 12 günlük su kaldığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Hepimizin geleceği için suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.

Son yılların en kurak dönemini geçiren Denizli'de su rezervlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, abonelerine mesajla ulaşarak, "Dünyada ve ülkemizde iklim değişikliği sonucunda yaşanan kuraklık ve azalan kar yağışı nedeniyle su temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Yoğun kullanım ile birlikte içme suyu barajımızdaki su seviyesi kritik seviyenin altına düştüğünden içme suyunda kesinti yaşanması beklenmektedir. İçme suyumuzun tarımsal faaliyetler ile bağ bahçe ve çim sulamasında, araç ve balkon yıkama ile havuz doldurma amaçlı kullanılmaması önemle duyurulur" uyarısında bulundu.

Dünya genelinde ciddi bir tehdit haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğini dikkate alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla gelecek nesillerin temiz ve güvenli suya erişiminin sağlanması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Su tasarrufu konusunda yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin ana arterleri ve meydanlarında kullanılan, yoğun su tüketimine neden olan çim ve bitkiler yerine daha az su isteyen yeşil bitkiler tercih edildi. Suyun en akılcı kullanımını ve ekosistemin korunması için su dostu yeşil bitkilerle dönüşüm gerçekleştirilecek ve su tüketimi en aza indirilecek.



“Akbaş Barajı'nda 12 günlük su kalmış durumda”

Küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi etkenler, su kaynaklarını tehdit ederken, Denizli Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla çeşitli kampanyalar başlatmış durumda. Akbaş Barajı'nda 12 günlük su kaldığını ve tasarruf yapılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Şu an itibariyle çok zor bir durumdayız. Büyük barajımız olan Akbaş Barajı'nda 10 - 12 günlük su kalmış durumda. Yağmurlar uzun süreli sağanak değil yavaş yavaş yağar ise çevremizi koruyabiliriz ama bu bugünlük değil uzun vadeli bir sorun. Doğadaki iklim krizini yaşamamak için suya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yüzden bütün şehri tasarruflu olmaya çağırıyoruz. Biz de bununla ilgili kendi eylem planlarımızı hazırladık. Bazı noktalarda ve özellikle park ve bahçeler gibi yoğun su kullanılan ya da su kullanımın zorunlu olduğu yerlerde bitki örtüsünü yavaş yavaş değiştireceğiz. Artık daha az su ile daha güzel olan bitkilere doğruda bir dönüşümü hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Halkımı su konusunda tasarrufa çağırıyorum”

Denizli halkına su tasarrufu konusunda daha fazla duyarlı olmaya davet eden Başkan Çavuşoğlu, “Denizli şehrimize buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gelin temiz bir çevre, temiz bir doğa ve uzun bir süre bize yetebilmesi için de tasarruflu su kullanalım. Hep beraber temiz bir çevre, kullanabilecek bir suyun uzun yıllara yayılabilmesi için de suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız” diye konuştu.

Vira Haber