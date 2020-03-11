Coronavirüsü Artık Sınırda Değil, İçimizde

Tanının, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulduğunu söyleyen Bakan Koca, erkek hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını ve dış dünyadan tamamen izole edildiğini ifade etti.

Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireylerin karantina altına alındığını vurgulayan Bakan Koca,“ Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır” dedi.

Bakan Koca, Türkiye'nin süreç devam ettiği sürece bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı engelleyecek tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden tamamlandığını belirtti.

Koronavirüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine Bakan Koca, şeffaf davranma gerekçesi ile hastanın nerede yaşadığı, hangi hastanede bulunduğunu söylemeyeceğini açıkladı.

BİLİM KURULU TOPLANACAK

Bugün saat 13:30’da bilim kurulu toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu’nda, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bulunuyor.

Kurul Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantı sonrasında saat 16.30'da basın açıklaması yapacak.

Vira Haber