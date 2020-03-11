Coronavirüsü ile İlgili Sıcak Gelişme

Dün gece yapılan Türkiye’deki ilk vaka açıklaması sonrasında, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudutlar ve Sahil Güvenliği Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerini iptal etti.

Sağlık Bakanlığı'nın kurumlara gönderdiği son dakika bilgilendirilmesinde şu ifadeler yer alıyor:

"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Vira Haber