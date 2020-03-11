Türkiye Coronavirüsü için Ne Önlemler Alındı?

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de endişeye neden oldu. coronavirüs salgınına karşı limanlarda ve Türk Boğazları’nda alınan önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞIN ÜLKEMİZDE ALINAN ÖNLEMLERLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Dünya Sağlık Örgütü’nün “uluslararası halk sağlığını tehdit eden acil durum” olarak ilan ettiği salgın pek çok ülkeyi ve sektörü etkilemiştir. Türkiye olarak salgının ilk başladığı andan itibaren Coronavirüs salgınına karşı üst düzey önlemler aldık. Dünya Sağlık Örgütü’nü ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu konuda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan “Coronavirüs Bilim Kurulu”, çalışmalarımıza yön veriyor. Başta Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bizzat bu konu hakkında tüm sağlık çalışanlarımız seferber olmuş durumda. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak.

VİRÜSÜN ÜLKEMİZE GİRİŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE TÜR ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?

Koronavirüs ve diğer tüm salgın hastalıkların ülkemize girişini önlemek için çalışan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak; havalimanları, limanlar, kara hudut kapıları ve Türk Boğazlarında aldığımız sağlık önlemlerini artırdık. Öncelikle Çin’den direkt uçuşların olduğu İstanbul Havalimanı’nda başlayan termal kamera taramasını uluslararası uçuşa açık tüm havalimanlarımızda yaygınlaştırdık. Artık ülkemize yurt dışından gelen tüm yolcular havalimanlarında termal kameralarla ateş ölçümünden geçiriliyor. Şüpheli vakalar havalimanlarında görev yapan Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezlerimizce değerlendirilerek, gerek görülenler tam donanımlı ambulanslarımızla önceden belirlenmiş referans hastanelerimize gönderiliyor.

DENİZ YOLUNDA NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Salgının deniz yoluyla ülkemize bulaşma riski az olmasına rağmen, limanlar ve Türk Boğazlarında alınan sağlık önlemlerimizi de artırmış durumdayız. Bilindiği gibi Türkiye’ye Çin’den gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Çin’den gelen yük gemileri ise ülkemize oldukça uzun bir sürede geliyor. Ayrıca havayoluyla bulaştığı bilinen salgının gemilerdeki yükler ile bulaşması söz konusu değil. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı olarak limanlarda ve Türk Boğazlarında görev yapan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerimiz salgına karşı yurt dışından gelen tüm gemileri kontrol ediyor. Yurt dışından gelen tüm gemiler limana giriş yapmadan önce Sahil Sağlık Denetleme Merkezi’ne Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak Deniz Sağlık Bildirimi gönderiyor. Gemideki sağlık durumunu belirten Deniz Sağlık Bildiriminde gemide hasta yolcu veya mürettebat olup olmadığı, geminin uğradığı limanlar ve gemiye katılan kişilere dair bilgiler bulunuyor. Bu bildirimi ve geminin diğer belgelerini değerlendiren Merkezlerimizdeki sağlık görevlileri, sağlık problemi olmayan gemiler için Serbest Pratika Belgesi düzenleyerek geminin limana yanaşmasına izin veriyor.

Uluslararası sefer yapan gemiler ayrıca 6 ayda bir sağlık denetiminden geçiriliyor ve gemilere Gemi Sağlık Sertifikası düzenleniyor. Ülkemiz limanlarına gelen tüm gemilerin Gemi Sağlık Sertifikaları da kontrol ediliyor. Salgının görüldüğü limanlara uğramış olan veya şüpheli vaka bulunan gemiler limanlardaki karantina sahalarına alınarak Sahil Sağlık Denetleme Merkezimiz görevlilerince kontrol ediliyor. Bu kontrollerde gemideki şüpheli vakalar ateş taramasından geçirilerek muayene ediliyor ve geminin sağlık kayıtları inceleniyor. Hasta kişilerle ilgili gerekli önlemler alınarak gerekirse gemilerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Yapılan incelemede herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan gemilere ise limana yanaşma izni veriliyor.

BOĞAZLARDAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERİN SAĞLIK KONTROLÜ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin sağlık kontrolü yine Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nda görev yapan Boğaz Sağlık Denetleme Merkezlerimizce gerçekleştiriliyor. Bilindiği gibi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği Türk Boğazlarından geçen gemilere yalnızca sağlık kontrolü yapılabiliyor. Türkiye, sözleşmeden kaynaklanan bu hakkını kullanarak boğazlardan geçen gemileri sağlık kontrolünden geçiriyor. Boğazlardan geçiş yapmak isteyen gemilerin boğaza giriş yapmadan önce Boğaz Sağlık Denetleme Merkezlerine Deniz Sağlık Bildirimi göndermeleri gerekiyor. Deniz Sağlık Bildirimlerini inceleyen Merkez görevlilerimiz, aynı zamanda Boğaz’a giriş yapan gemilere botlarla yanaşarak gemilerin sağlık sorgusunu yapıyor. Gemide bir sağlık problemi olmaması durumunda gemiye Türk Boğazlarından geçiş yapabileceğini gösteren Transit Pratika Belgesi düzenleniyor. Gemide sağlık açısından şüpheli bir durum olması halinde sağlık personeli gemiye çıkarak gemiyi kontrol ediyor, gerekirse yolcu ve mürettebatı ateş taramasından geçiriyor. Şüpheli durumlarda ayrıca Türk Boğazları Gemi Trafiği Hizmetleri Merkezi bilgilendirilerek kılavuz kaptanların tıbbi maske ve eldiven takarak gemiye çıkması sağlanıyor.

SON OLARAK, EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ?

Görüldüğü üzere, koronavirüs salgınının ülkemize girmesini önlemek için havalimanlarımızın yanı sıra limanlarımız ve Türk Boğazlarında da etkili önlemler aldık. Hatta aldığımız önlemlerin diğer ülkelerin daha ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. Türkiye olarak hem teknik hem personel hem de altyapı anlamında çok güçlüyüz. Burada tek amacımız ülkemizi ve vatandaşlarımızı salgın tehlikesinden korumak. Bu şekilde denizcilik sektörümüzün de bu salgın tehlikesinden etkilenmeden yoluna devam edeceğini ümit ediyoruz.

Vira Haber