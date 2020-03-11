Türkiye'de Coronavirüs Ortaya Çıktı! Turizm Nasıl Etkilendi?

Tüm dünyada etkisini artıran Coronavirüsü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı resmi açıklamaya göre Türkiye’de de sıçradı.

TÜRKİYE’DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ

Dünya üzerinde 3 binin üstünde can alan Coronavirüs, Türkiye’de de yurt dışından gelen bir Türk vatandaşında görüldü.

Virüsün Türkiye’de gözüktüğü haberi turizmi de olumsuz etkilemeye başladı. Virüsten etkilenmeyen tek ülke olan Türkiye, kısa sürede turizm konusunda ciddi bir talep artışı yaşamıştı.

Dünyanın turizm merkezi sayılan İtalya gibi ülkelerde de Coronavirüsünün yayılması, turizmi Türkiye’ye kaydırmıştı. Hatta İngilizler tarafından turizm için en güvenilir ülkeler arasında Türkiye ilk sırada gösterilmişti.

REZERVASYON İPTALLERİ BAŞLADI

Turizm sektöründe önemli bir etkiye sahip olan Turizm İstişare Kurulu, Coronavirüsünün Türkiye’de görülmesiyle ileri tarihli rezervasyonların ciddi anlamda iptalinin başladığı açıklandı.

Kurul, bu olumsuz süreçte yaşanacak olumsuz etkiyi en aza indirmek için bir eylem paketi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, Kurul’un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a getirdiği önlemlere ilişkin taleplerinde, kredilerin kolaylaştırılması, KOBİ’ye desteğin artırılması, turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artması, konaklama vergisinin kasım sonuna kadar ertelenmesi gibi maddeler yer alıyor.

Vira Haber