O Ülkeye Dev İhracat

Türkiye'de yılın ilk iki ayını, geçen yıla göre ihracatını oransal kapsamda en çok zirveye çıkaran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu.

Verilere göre Türkiye'de gemi ve yat ihracının 3'te birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Ülkeye yaklaşık 94 milyon dolar değerinde gemi ve yat ihraç edildi. Norveç'i 51 milyon dolar ile Lüksemburg, 27 milyon dolarla Rusya ve 17 milyon dolarla İtalya takip etti.

Vira Haber