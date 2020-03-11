O Adaya Artık Sefer Yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz ulaşımını sağlayan Jalem Tur ve Turyol firmaları, Midilli Adası'nda görülen coronavirüsü vakası görülmesi sebebiyle seferlerini 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Jalem Tur işletmecisi Eşref Jale, ülkeye herhangi bir zarar gelmemesi amacı ile kendi istekleri doğrultusunda seferleri 25 Mart’a kadar iptal ettiklerini belirtti.

Uzun zamandır virüsten dolayı yolcuların az olduğu vurgusu yapan Jale, “Gümrük işletmesinde de termal kameralarla önlem alındı. Burada çalışanlar da eldivenlerle ve maskelerle önlem aldı. Düzenli olarak dezenfekte yapılıyor” diye konuştu.

Turyol İşletmecisi Gaye Berbat, herhangi bir olumsuzluğa neden vermemek için 25 Mart tarihine kadar seferlerimizi durdurduklarını, kararı firma olarak aldıklarını söyledi. Yaşanılan sıkıntılı süreç için çok fazla etkilenmeden içinden çıkılacağı temennisinde bulundu.

Dün Midilli Adası'nda, İsrail gezisinden yeni dönen 40 yaşlarındaki bir market işletmecisi kadında coronavirüsü tespit edilmişti. Vakanın duyulması ardından firmalar seferlerini iptal etme kararı aldı.

Vira Haber