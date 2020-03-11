Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs Vakasıyla İlgili Önemli Açıklama

Tüm dünyada 3 bin kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs sonunda Türkiye’de de kendisini gösterdi.

"ÇOK FAZLA DIŞARI ÇIKMAYAN BİRİSİ"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ilk Coronavirüs vakasıyla ilgili,

"Tedirgin olalım ama panik olmayalım. Çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi, o bakımdan şansımız var.

Erken dönemde ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı ve o sayede de çok az temaslısının olduğu bir dönemi yakaladık.

Türkiye'de evet doğru, artık vakamız var; ama bu vaka 'Türkiye'de virüs dolaşıyordur'a neden olmuyor" dedi.

"ŞU AN KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Prof. Dr. Kara, verdiği detayda "Yurtdışından geldiğini biliyoruz. Yurtdışında virüsü aldığını biliyoruz. Geldikten sonra Türkiye içerisinde çok fazla temasının olmadığını ve o temasları da bizim ulaşıp, şu anda kontrol altına aldığımızı, izolasyon altına aldığımızı ve 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz" dedi.

'SİGARA İÇİYORSANIZ RİSKİNİZ DAHA FAZLA'

Sigara içen kişide riskin daha fazla olduğunu söyleyen Ateş Kara, "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor.

O nedenle önlemleri herkesin alması lazım. Ama virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor?

Vira Haber