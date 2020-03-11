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Nehirde Feci Kaza

Nehirde Feci Kaza

Endonezya’nın Orta Kalimantan eyaletinde iki tekne çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Ülkede ziyarete gelen Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima’nın eyaletteki Sebangau Ulusal Parkı’na yapacağı gezi öncesinde bölgede bulunan nehirde güvenlik kontrolü yapan askerlerin olduğu tekne ile bir başka tekne çarpıştı.

Emniyet yetkilileri, iki teknenin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vira Haber

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