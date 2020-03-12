Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Ertelendi

13 Mart 2020 Cuma günü yapılması planlanan 5. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, coronavirüsü salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonucunda toplantının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Toplantının ne zaman yapılacağına dair bir bilgi verilmedi.

Vira Haber