Kaptan Bora Ekşi'nin Katil Zanlısı İstanbul'da

Sri Lanka makamlığına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak için İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Katil zanlısı 83 gündür Sri Lanka’da tutukluydu.

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı dökme yük gemisinde makine yağcısı olarak görev yapan Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı.

Vira Haber