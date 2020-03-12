Kaptan Bora Ekşi'nin Katil Zanlısı İstanbul'da
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi.
A+A-
Sri Lanka makamlığına yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından zanlının Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Türk polisleri tarafından getirilen katil zanlısı, sorgulanmak için İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Katil zanlısı 83 gündür Sri Lanka’da tutukluydu.
Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı dökme yük gemisinde makine yağcısı olarak görev yapan Ergin A., 20 Aralık'ta kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.