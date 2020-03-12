Dünden bugüne Korona Virüsü Gelişmeleri

Vakaların hızla artmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde korona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı yaptı.

KORONA VİRÜSÜ “PANDEMİ” İLAN EDİLDİ

Çin dışındaki vaka sayının 13 kat arttığını belirten Ghebreyesus korona virüs için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alana yayılan salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıkladı.

Şu anda 114 ülkede 118 binden fazla vaka olduğunu ifade eden Ghebreyesus, 4 bin 291 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yeni gelen bilgilere göre, Bulgaristan ve İsveç’te virüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Almanya’da ölü sayısı 3’e yükseldi. Avrupa’da koronanın kaynağı olarak görülen İtalya’da hasta sayısı 10 bini geçti.

Bulgaristan ve İsveç’ten önce Panama, Endonezya, Belçika, Arnavutluk'ta ilk ölümlü vakanın gerçekleştiği, Moldova’da ise okulların tatil edildiği belirtildi.

Bulgaristan, İsveç, Panama, Endonezya, Belçika ve Arnavutluk’ta ilk ölümlü vakalar gerçekleşti. Moldova2da ise okulların tatil edilmesi kararı alındı.

TÜRKİYE

Türkiye’de ilk korona virüs vakası Çarşamba günü gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasından sonra bildirildi. Bakan Koca, hasta kişinin nerede ve hangi hastanede olduğu hakkında bilgi vermezken tüm yakınlarının ve çevresindekilerin de gözetim altında olduğunu ifade etti.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ UYGULAMADA

Vakanın duyurulmasının ardından Türkiye genelinde dezenfekte işlemleri uygulamaya koyuldu. Halka açık alanlarda, otobüslerde, okullarda camilerde ve müzelerde neredeyse her gün çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

YURT İÇİ FUARLAR İPTAL EDİLECEK

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan uluslararası yurtiçi fuarları 15 Mart’tan Nisan sonuna kadar ertelemeyi kararlaştırdıklarını resmi duyuruyu yapacaklarını söyledi.

“GEMİLERİ TÜRKİYE’YE YANAŞTIRMADIK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya’nın önemli olduğu süreçte Kuşadasına yanaşmak isteyen bir gemiyi limanlara yaklaştırmadığını ifade etti.

İTALYA

İtalya’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 827’ye ulaşırken, vaka sayısının 12 bin 462 olduğu açıklandı.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı olan korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 vakanın tespit edildiği bildirdi.

RUSYA

Rusya’nın başkenti Moskova’da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova’da 8 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Çin ve İran’a hava ulaşımında kısıtlama kararı alan Rusya bu kez Avrupa ülkelerine aynı kısıtlamaları yaptı. Bu kısıtlamalar arasında olan ülkeler virüsün yoğun olarak görüldüğü İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa…

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’e yapılan testin ardından korona virüsü sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Dorries’in kendini evinde karantinaya aldı.

İRAN

İran’da vaka ve ölüm sayısının her geçen gün artmasının ardından İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki son verileri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki korona virüs vaka sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

SLOVAKYA

Vaka sayısının 10 olduğu Slovakya’da korona virüsün yayılmasını önlemek için OHAL ilan edildi.

UKRAYNA

Ukrayna’nın başkenti Kiev Mart ayı sonuna kadar karantinada olacağı bildirildi. Kliçko açıklamasında, Kiev'de bulunan ana okullarının, okulların, üniversitelerin, konferans salonlarının, eğlence merkezlerinin, sinema ve tiyatroların da Mart ayı sonuna kadar kapalı tutulacağını ifade etti.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Yuri Nozadze’de korona virüs teşhis edildiği bilgisi paylaşıldı.

Vira Haber