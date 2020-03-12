İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 17. Medya Yarışması Başvuruları Devam Ediyor
Ege Bölgesi’nde denizcilik ve deniz ticaretinin kamuoyunda daha etkin biçimde tanıtılması amacı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından “İMEAK DTO İzmir Şubesi 17. Medya Yarışması” düzenlendi.
MEDYA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışma “Haber, İnceleme-Araştırma” başlığı ile tek dalda yapılacaktır. Yarışma için gönderilecek eserlerin 1 Ocak 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında yazılı, dijital ve görsel basında yayınlanması gerekmektedir.
- Yarışma için gönderilen eserlerin “Ege Bölgesi’nde deniz ticareti, deniz taşımacılığı, deniz turizmi, balıkçılık ve deniz temizliği ile ilgili haberleri” kapsaması gerekmektedir. Yarışmacılar; eserlerin bir adet asıl ile 8 adet fotokopisini hazırlamalıdır. Televizyon veya radyo çalışanlarının ise ses ve görüntü kasetlerinden birer adet teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yarışmaya gönderilecek eserler 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününe kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Basın Danışmanlığı’na teslim edilecektir.
İMEAK DTO İZMİR ŞUBESİ 17. MEDYA YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
SIRALAMA
ÖDÜL TUTARI
Birincilik
2.250 TL
İkincilik
1.750 TL
Üçüncülük
1.250 TL
Mansiyon
1.000 TL
Jüri Özel Ödülü
1.000 TL
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI İZMİR ŞUBESİ 17. FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
I. Yarışmanın konusu: Ege Bölgesi’nde deniz, deniz ticareti, deniz yaşamı, deniz taşımacılığı, deniz turizmi, deniz temizliği ve balıkçılık.
II. Yarışmanın Amacı: İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi olarak, antik dönemden bu yana denizciliğin beşiği olan bu bölgede denizciliğin her alanında yaşanan gelişmeleri fotoğraf sanatı ile yansıtmayı ve ülkemizdeki herkese deniz sevgisini aşılarken, “Denizci Millet Denizci Ülke” hedefine ulaşmayı hedefliyoruz.
III. Katılım Koşulları
- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
- Yarışma tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
- Fotoğraflar, renkli ve siyah-beyaz olabilir.
- Çekimler jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
- Yarışmacı, yarışmaya en fazla 2 fotoğrafla katılabilir.
- Fotoğraflarda karanlık oda tekniklerinin dışında photoshop uygulaması kabul edilmeyecektir.
- Fotoğraflar, aynı zamanda belge niteliğinde olduğundan tarih, yer ve bölge adının belirtilmesi gerekmektedir.
- Yarışmaya katılan eserlerin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Eserlerin başka bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi durumunda ödül iptal edilir ve geri alınır.
- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların basım, sergileme ve çoğaltma hakkına İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin sahip olduğunu, adaylar kabul etmiş sayılacaktır.
- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, katılımcıların eserlerinde yer alan kişi ve kurumlara ilişkin telif hakları konusunda sorumluluk kabul etmez.
- Yarışma sonunda sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile denizcilikle ilgili resmi ve özel kuruluşlarda sergilenecektir.
- Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
IV. Yarışma Takvimi
Katılım tarihi: 25 Ekim 2019-1 Mayıs 2020
Jüri Toplantı tarihi:8 Mayıs 2020 Cuma
Yarışma sonuçlarının açıklanması: 11 Mayıs 2020 Pazartesi
Ödül töreni:26 Mayıs 2020 Salı
Seçici Kurul:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İmançer-Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Turan Gültekin-Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi
Doç.Dr. Gökhan Birinci - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Görevlisi Güven Selçuk- Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Murat Kaptan-Sualtı Fotoğraf Sanatçısı
İMEAK DTO İZMİR ŞUBESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ
SIRALAMADAKİ YERİ
ÖDÜL TUTARI
Birincilik
2.000 TL
İkincilik
1.750 TL
Üçüncülük
1.500 TL
15 adet sergileme ödülü
Sergileme 300 TL
İletişim:
Sinan Doğan: İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Kurumsal İletişim Yetkilisi
Cumhuriyet Bulvarı No:88 Muzaffer Bey İşhanı Kat:5 Pasaport/İzmir
Tel: 232 425 72 15
dtoizmir.org.tr
facebook.com/dtoizmir
instagram.com/imeakdtoizmirsubesi
izmir@denizticaretodasi.org.tr; sinan.dogan@denizticaretodasi.org.tr
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