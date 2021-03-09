Cruise Geri Dönüyor, Tekne Yine Favori

Kruvaziyer gemileri için çok büyük umutlarla girilen 2020 yılı sezonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle hiç açılmadan kapanmıştı! Hatta salgın bu dönemde, dünyadaki cruise gemilerindeki virüs tespiti sonucu birkaç hafta gemi içinde bekleyen yolcularla zihinlere kazınmıştı. İşte bu nedenle cruise şirketleri, salgının ilk anından itibaren sıkı hijyen tedbirleri üzerinde çalışmaya başladı. Öyle ki yolcunun evinden çıktığı ve tekrar evine girdiği süreç, önlemlerle bir bütün olarak ele alındı. Sosyal mesafe odağında ise gemilerde limitli kapasite oluşturuluyor.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre kruvaziyer gemileri, geliştirdikleri ‘sağlıklı’ yolculuk programlarıyla 2021 yılı için umutlu. Yıl geneline yayılan programlar, mayıs ayında ağırlıklı olarak başlıyor. 2021 için belirlenen programların yarısından fazlasının yaz sezonunda hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kuşadası, Çanakkale ve İstanbul bağlantılı seyahatlerle, hem yerli hem de yabancı turist ağırlanacak.

TATİL YİNE TEKNEDE

Turistlerin deniz üzerinde geçireceği başka bir tatil seçeneği ise tekne/yat kiralama olarak karşımıza çıkıyor. Pandemi öncesinde daha çok yabancı turist talebi olan tekne kiralamalarda artık yerli turist ağırlığı var. Aile ya da arkadaşlarıyla 6 kişiden 20 kişiye kadar geniş bir aralıkta gruplar oluşturanlar, sezonu koydan koya birarada geçirmek istiyor. Hatta bu nedenle yat almak isteyenlerin sayısında da artış görülüyor. Türkiye’deki tüm marinalar da bu artışı göz önünde bulundurarak yeni dönem planlamalarını yaptı.

SEZON MAYISTA BAŞLIYOR

2019 turizmde rekorlar yılı olurken, 2020’ye ilişkin beklentiler daha fazlaydı. Ancak koronavirüs tüm planları altüst etti. Bu durumdan en fazla payı kruvaziyerler aldı.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, 2019’da Türk limanlarına 271 cruise geldiğini hatırlatırken, şirketlerinin 2019’da 104 kez Türk limanlarına uğrak yaptığını anlattı. Alnıtemiz, “2019 İstanbul’u yeniden rotamıza aldığımız bir yıl oldu, 6 seferle düzenli olarak İstanbul’a gelen tek cruise firması olduk. Çanakkale ve Kuşadası da devam etti. 2020 Nisan’da Galataport’un açılışını, Celestyal Cruises yapacaktı. Pandemi tüm dünyayı, en çok kruvaziyer sektörünü etkiledi, planlar altüst oldu” dedi.

Kruvaziyer seferlerinin durmasının ardından sezonu tamamen kapattıklarını anlatan Özgü Alnıtemiz, ‘Gelecek Cruise Kredisi’ programını başlatarak, tüm satılan biletleri de güvence altına aldıklarını söyledi.

2020’yi gelişmeye, yapılanmaya odaklanarak geçirdiklerini ve filolarına yeni bir gemi eklediklerini belirten Alnıtemiz, tüm sağlık ve senitasyon politikaları ve uygulamalarının ise yeniden düzenlendiğini ifade etti. Alnıtemiz, 2021 sezonunu bütün bu artırılmış önlemlerle mayısta başlatmayı planladıklarını belirtirken, şunları anlattı:

7 BİN TÜRK YOLCU

“Celestyal Cruises ağırlıklı olarak Yunan Adaları turları yapan bir cruise şirketi. Türkiye limanlarından binildiği için ayrıca uçak ve transfer maliyetine gerek kalmıyor. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi tur programlarımıza Kuşadası, İstanbul ve Çanakkale limanları bu sezon da dahil olacak. İlk başta 2019 sayılarını hedefliyorduk. Fakat sezonun geç açılması ve gemideki sosyal mesafe kurallarını da göz önünde bulundurarak limitli kapasite ile gideceğiz. Plana göre 2021’de 7 bin Türk yolcu hedefliyoruz, 100 bin yabancı misafirin ülkemize gelmesini bekliyoruz.”

‘GÜVENLİ SEYAHAT’

Pandemi sürecinin uzamasıyla insanlarda tatil ihtiyacının arttığını anlatan MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan, bu kapsamda kruvaziyer gemilerinin ‘güvenli’ bir seçenek olduğunu söyledi. Çalışkan, “İstanbul ve Kuşadası hareketli MSC Poesia gemimizin duyurusunu yaptığımızdan beri çok güzel bir ilgiyle karşı karşıyayız. Güvenli tatil seçeneği arayan misafirlerimiz için 11 gecelik Ege ve Akdeniz programımız da güzel bir kaçış noktası oldu. Bu program kapsamında İstanbul’dan hareket ediyoruz, ilk durak Yunanistan’ın Pire limanı. Sonra sırasıyla İtalya’nın Palermo, Civitavecchia (Roma), Cenova limanlarının ardından Kuşadası’nı ziyaret ederek tekrar İstanbul’a dönüş yapacağız” dedi.

Önceliklerinin misafirlerinin ve mürettebatlarının sağlık ve güvenliklerini en yüksek seviyede sağlamak olduğunu vurgulayan Çalışkan, turistlerin rezervasyon anından itibaren evlerine güvenle döndükleri ana kadar tüm süreci kapsayacak birçok detaylı önlemi içeren bir sağlık güvenlik protokolü geliştirdiklerini söyledi.

Çalışkan, “Böylece ilk uygulamamızı yaptığımız ve 16 Ağustos 2020’de Akdeniz’de seferlerine yeniden başlayan MSC Grandiosa gemimizde oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz seferlerde aldığımız olumlu sonuçlar ve aşı uygulamalarının hızlanması ile 2021 yazının 2020’ye göre oldukça hareketli geçeceğini görmekteyiz. 2021’de ağırlıklı olarak Akdeniz, Karayipler ve Kuzey Avrupa’da 8 bin Türk misafirimizi gemilerimizde ağırlamayı hedeflemekteyiz. Yaz özelinde ise bu sayının 4 bin olmasını hedeflemekteyiz. İstanbul ve Kuşadası hareketli gemimiz MSC Poesia ile 2021 yaz sezonunda 1800 Türk misafirimizi ağırlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

BODRUM VE GÖCEK ÖNE ÇIKIYOR

2020 yaz sezonunun pandemi etkisiyle yerli turist tarafından önemli bir keşfi ise ‘tekne kiralama’ oldu. Online tekne kiralama platformu Viravira.co CEO’su Baran Yıldırım, steril ve kalabalıktan uzak bir tatil için tekne kiralamalarında artan talebe dikkat çekti.

Yıldırım, “Aslında tekne ve yat kiralamalarda talebin yarıdan fazlası Avrupa başta olmak üzere yurtdışı pazarlardan geliyordu. Pandemiyle birlikte yurtdışı talepte daralma oldu. Onu yurtiçi pazar dengeliyor. Sektör büyümese bile pandemiye rağmen 2019’a yakın rakamlarda kaldı. Yeni sezon da yerli turist ağırlıklı bir yıl olacak. En uygun fiyatlılar yelkenli tipi tekneler oluyor. 4-6 kişiden başlayan gruplarla kiralanabiliyor. Haftalık kişi başı konaklama fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Ardından katamaran, gulet ve motor-yat sınıfı var. Tatilcilerin tercihi genellikle Bodrum ve Göcek oluyor” dedi.

Yıldırım, mevcutta doluluk oranlarının yüzde 35 seviyesine geldiğini söyledi. Yıldırım, “Çoğu teknelerin haftaları doldu. Geçen sene gruplar çok dardı. Genelde 6-8 kişilik aile ve arkadaş grupları tatile çıkıyordu. Bu sene gruplar büyüme trendinde; 12 kişi ve üstü tekneler daha hızlı doluyor” dedi.

Vira Haber