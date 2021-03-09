Zeytinburnu’nda Karaya Oturan Gemi Sökülüyor

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta saat 1545 sıralarında Zeytinburnu Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Boş olarak Ahırkapı Serbest Demir Alanında demirlemiş haldeyken sürüklenen gemi için yapılan incelemelerde kurtarılamayacağı raporu hazırlandı. Balık adamlar tarafından geminin alt kısmında yapılan çalışmalarda da yan bordada ciddi yarıklar olduğu, ambar kısmının tamamen su aldığı ve tamir edilmesinin mümkün olmadığı belirlendi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yerinde bozum ve söküm işlemi de bugün başladı. Yerinde bozum ve söküm sürecinin ilk işlemi, ambar bölümünü kapatan demir blokların kesilmesi oldu. Çalışmalar sonunda 800 ton demirin 45 gün içinde geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.

Vira Haber