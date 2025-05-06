Cruise Job Fair ilk kez İstanbul’da

Yıl boyunca Londra, Budapeşte gibi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde gerçekleştirilen Cruise Job Fair, 9 Mayıs Cuma günü ilk kez İstanbul’da yapılacak. Fuar, denizcilik sektöründe, özellikle kruvaziyer turizmi alanında hem iş arayan adaylar hem de işe alım uzmanları açısından üst düzey bir ağ oluşturma platformu sağlamayı amaçlıyor. Fuarda adaylar işe alım uzmanlarıyla sınırlı bir süre zarfında yüz yüze görüşerek kendilerini tanıtmak, özgeçmişlerini ve deneyimlerini aktarmak ve işverenlere sorular sorma imkanına sahip olacak.

Cruise Job Fair, 9 Mayıs Cuma günü 11:00-16:00 saatleri arasında Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Fuara Carnival Cruise Line, Cast-A-Way Cruise & Resort Hiring Agency Inc., Columbia Group, Costa Cruises, Crystal Cruise Lines, KOUZON Corp., MSC Cruises Division, Princess Cruises, Starboard Cruise Services, Explora Journeys, Windstar Cruises gibi birçok yabancı firma katılıyor.

Fuara giriş ücretsiz. Ancak öncesinde kayıt yaptırmanız gerekiyor:

https://www.cruisejobfair.com/istanbul/