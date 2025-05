Vedat Doğusel: “Çin ve ABD Arasındaki Vergi Krizini Fırsata Çevirebiliriz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Çin ve ABD arasında yaşanan vergi krizinin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini ifade ederek, “Gemi üretiminde her yıl daha güçlü adımlar atan Türk tersanelerinin bu yeni şartlara hızla ayak uyduracağı, tersanelerin yeni siparişler alacağı düşüncesindeyiz” dedi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan ayı 31. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, hazirunu selamlayıp, Süper Lig’e çıkan şehrimizin takımı Kocaelispor’u kutladı, başarı temennilerini iletti.

Yoğun Katılım

Meclise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Gemi Yat ve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Genel Sekreteri İsmail Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Serter, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umur Bucak, KAMADER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Uztürk, KOÜ Barbaros Denizcilik Kulübü, KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulübü, STK temsilcileri ve denizcilik paydaşları katıldı.

Doğusel: “Denizcilik Sektörü Büyük Ölçüde Etkilenecek”

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Mart ayı meclis toplantısının gündem başlığı bölgemizdeki, ‘Denizcilikteki Genel Fırsatlar’ oldu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel konuyla ilgili olarak, ABD’de Trump’ın başa geçmesi ile birlikte dünya ekonomisindeki taşları yerinden oynatacak adımlar atılırken, bu süreçten denizcilik sektörünün de büyük ölçüde etkileneceğini görmemiz gerek. Bilindiği gibi denizcilik alanında hızla ilerleyen Çin’e karşılık ABD’nin uygulayacağı astronomik vergiler, Çin tersanelerinde üretilen gemileri de kapsıyor. ABD gayet açık bir şekilde, 2024 yılı küresel gemi inşa pazar payının yarısına sahip olan, 2025 siparişlerinin ise yüzde 71’ini oluşturan Çin üretimi gemilere limanlarımıza gelme diyor. Bugün dünyanın tüm limanlarından Çin tersanelerinde üretilen gemiler olduğunu düşünürsek, ABD vergilerinin vergiler dolayısıyla ürün maliyetlerini artıracağı bir gerçek” dedi.

“Çin ve ABD Arasındaki Vergi Krizini Fırsata Çevirebiliriz”

Yeni fırsatlar ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Başkan Doğusel, “Her krizin aynı zamanda yeni bir fırsat kapısı olduğunu düşünürsek, gemi inşası için yeni pazarların bu dönemde ortaya çıkacağı bir gerçek. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Çin tersanelerinin dünya pazarındaki önemli payının başka ülkelere kayacağı gerçeği ile karşı karşıyayız. Gemi üretiminde her yıl daha güçlü adımlar atan Türk tersanelerinin bu yeni şartlara hızla ayak uyduracağı, tersanelerin yeni siparişler alacağı düşüncesindeyiz. Böylelikle Türk armatörlerinin 6 ay sonra oluşmaya başlayacak ABD deniz ulaştırma açığının kapanma sürecinde yeni fırsatlarla karşı karşıya kalacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Marmarakaf’ı Çok Önemli Görüyoruz”

“Kocaeli’yi bir sanayi, liman ve turizm kenti olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda da bir liman kenti olarak görüyoruz” diyen Doğusel, “Yaşadığımız kentte ilk defa denizcilik fuarı açmayı başarmış olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak fuarcılık alanında atılan her türlü organizasyonu destek verip, katılım sağlamaya gayret ediyoruz. Kuşkusuz ki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı da çok önemli gördüğümüz fuarlardan biri. Sanayiciler ile öğrencileri buluşturan, Türkiye’nin en güçlü kurumlarını bir araya getiren bu fuarın düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk Üç Ay İçerisinde En Çok İhracat Yine Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında ihracatımız 9 milyar 966 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 18 milyar 539 milyon dolara ulaştı. İlk üç ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 4 milyar 485 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 2 milyar 302 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Derince Gümrük Müdürlüğü’nde 7 milyar 140 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde ise 5 milyar 665 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk üç ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 104 milyar 534 milyon lira. 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre ihracatta yüzde 7’lik artış, ithalatta ise yüzde 8,4’lük bir artış yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 2 Bin 188 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2025 yılı ilk üç ayında Kocaeli’ye 641 adet Türk bayraklı gemi, 21.547 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 2.188 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 16,5’i Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 7 milyon 623 ton elleçlenirken, boşaltmada12 milyon 510 ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 20 milyon 133 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %14.8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 212.982 TEU ile Türkiye genelinde 2. Sıradadır” dedi.

Daha sonrasında kürsüye çıkan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Nisan ayı meclis toplantısına davetlerinden ötürü Vedat Doğusel’e teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, “Bizim işimiz gücümüz ihracat. İhracatın ülkemiz için, halkımız için ve tersaneler için ne kadar önemli olduğu hususu zaten her açıdan bir gerçektir. İhracat çok önemli. Var gücümüzle ihracatımızın artması için üye firmalarımız çaba gösteriyor. Dünya piyasasında Türkiye’nin konumuna anlatmak gerekirse; birliğimize kayıtlı üyeler 2023 yılında 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2024 yılında da aynı rakamı tutturduk. Bu ihracat rakamlarının içerisinde sadece gemi yok, aynı zamanda yat ihracatları da bu tabloya dahil. Türkiye, diğer ülkeler gibi büyük tonajlı gemilerin inşasında değil ama özel maksatlı gemilerin inşasında dünyada söz sahibi. Özel maksatlı gemilere bildiğiniz gibi römorkörler, feribotlar, platform destek gemileri, kutup bölgesine seyahat eden yolcu gemileri diyebiliriz. Türkiye balıkçı gemisi ihracatında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında dünya şampiyonudur. Yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat söz konusudur. En büyük rakibimiz ise İspanya’dır. Feribot ve römorkör inşasında ve ihracatında ise Türkiye her zaman ilk üçte kendisine yer bulmaktadır. Amacımız, her koldan kendimizi geliştirerek ihracat rakamlarımızı arttırmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Nisan ayı 31. Olağan Meclis Toplantısı, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven’in ‘Gemi ve Yat İhracatı, İhracatı Etkileyen Güncel Sorunlar’, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Genel Sekreteri İsmail Öztürk’ün ‘Derneği Tarihçesi Mevcut Üye Durumu, Yapılan Faaliyetler’ ve KAMADER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Uztürk’ün, ‘17. Geleneksel Turna Balığı ve Tatlı Su Levreği Tutma Yarışması’ konulu sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi.