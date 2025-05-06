Asmira Marine, TYBA ve Superyacht Show Türkiye’de Denizde

Yatçılık sektörünün önde gelen iki etkinliği olan Superyacht Show Türkiye ve TYBA Yacht Charter Show’un önemli destekçileri arasında yer alan Asmira Marine, Frauscher 1017 GT modeliyle Superyacht Show Türkiye’de test sürüşleri gerçekleştirirken; TYBA Yacht Charter Show’da ise sektörel buluşmalar kapsamında yer alacak.

9-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TYBA Yacht Charter Show’da sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek olan Asmira Marine, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Göcek’te gerçekleşecek Superyacht Show Türkiye kapsamında ise Frauscher 1017 GT modeliyle test sürüşleri sunarak deniz severlere özel bir deneyim yaşatacak.

Frauscher Test Sürüşü Başlıyor: 1017 GT, Superyacht Show Türkiye’de Denize İniyor!

Lüks performans teknelerinin Avusturyalı seçkin markası Frauscher, Türkiye pazarındaki stratejik yapılanmasını Asmira Marine distribütörlüğünde bir adım daha ileri taşıyor. Frauscher’in Gentlemen’s Racer serisindeki ikonik modeli 1017 GT, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Göcek’te düzenlenecek Superyacht Show Türkiye’de ilk kez deniz üzerinde test edilecek.

Frauscher 1017 GT : Sürüş Keyfini Bir Üst Seviyeye Taşıyor

10 metrelik gövdesiyle Frauscher 1017 GT, sofistike bir sürüş deneyimi sunarken, konforlu yerleşimi ve dinamik tasarım diliyle öne çıkıyor. Merkeze yerleştirilmiş konsol, geniş oturma alanı ve inovatif saklama çözümleriyle hem gündüz seyirleri hem de stil sahibi buluşmalar için kusursuz bir tercih. Cift Mercruiser 350 hp 6.2 l ile 40 knot üzerinde hıza ulaşabilen bu model, sadece bir tekne değil, karakterli bir yaşam tarzının yansımasıdır.

Asmira Marine, TYBA Yacht Charter Show’da da Sektörün Yanında

Asmira Marine, aynı zamanda 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek TYBA Yacht Charter Show’da yatçılık ekibiyle yer alacak. Bodrum Göcek’te düzenlenecek bu prestijli etkinlikte, sektördeki profesyonellerle buluşacak olan Asmira Marine; yatırımcı modeli ile tekne sahipliği, tekne bakım-onarım ve yat yakıt ikmali gibi yatçılık alanındaki çok yönlü hizmetlerini tanıtacak.

Vira Haber