Yıldız İşletme Kulübü’nden Öğrencilere Kariyer Fırsatı: Kariyer Panayırı Başlıyor

Davutpaşa Kampüsü Yemekhane Binası önünde, Kariyer Panayırı çadırında gerçekleşecek organizasyon, katılımcılara hem kariyer hem de eğlence dolu üç gün sunacak.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla birebir görüşmeler yaparak staj ve iş imkanları yakalama şansı bulacak. Ayrıca başarılı sanatçı Fatma Turgut’un konseri, eğlenceli söyleşiler ve çeşitli sürpriz etkinliklerle dopdolu bir program katılımcıları bekliyor.

Bu yıl panayırda; Ağırsağlam, Çağla Boz, Hasan Denizyaran, Kaan Yılmaz, Kendimden Hallice, Yağmur Vardar gibi isimlerin gerçekleştireceği söyleşiler de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Etkinlikte yer alacak firmalar arasında ise şu isimler bulunuyor:

AgeSA, Akçansa, Albaraka, AlbarakaTech, Alstom, Architecht, Asil Çelik, Autoliv, Bileşim, Bosch, Çalık Enerji, Çolakoğlu, Dagi, DenizBank, Doğan Holding, Eclit, Entes, Erbakır, Eti, Eksim Yatırım Holding, FarPlas, Finage, Ford Otosan, Fuzul Holding, Güriş, Gürok, Hayat Holding, HDI Sigorta, Hitachi, İC Holding, İGA, Ideasoft, İnnova, İş Bankası, JTI, Kariyer Net, Kemiteks, Kervan Gıda, Kuveyt Türk, MikroGrup, Neova Katılım Sigorta, Oyak Enerji, Ray Sigorta, Renault, Sabiha Gökçen, Samm Teknoloji, Sofftech, Supradyn, Sütaş, Tatmetal, Tav Tech, Teknosin, Toyota, Toyota Boshoku, Yeo, Yıldızlar Yatırım, Ziraat Teknoloji.

Kariyer Panayırı’na dair daha fazla bilgi almak isteyenler, etkinliğin Facebook sayfasına göz atabilir.