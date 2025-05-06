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İTÜ DEFAMED (YDO) Görev Dağılımı Yapıldı

İTÜ DEFAMED (YDO) Görev Dağılımı Yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) 54. Olağan Genel Kurulu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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26 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantıda gerçekleştirilen seçimlerin ardından 5 Mayıs 2025 tarihli ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Başkan                        ​​​A. Çağlar Coşkunsu

Başkan Yardımcısı     ​A. Vehbi Üstün

Başkan Yardımcısı​     Barış Ziya Kaya

Genel Sekreter​​           Şebnem Önder

Muhasip Üye​​              Şahin Avcı

Üye                             Murat İleri

Üye​​​                             Soner Aydın

Üye​​​                             Burak Ballar

Üye                             ​​​Gizem Çevik Saçıkara

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