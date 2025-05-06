İTÜ DEFAMED (YDO) Görev Dağılımı Yapıldı
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği (DEFAMED) 54. Olağan Genel Kurulu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
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26 Nisan 2025 tarihinde yapılan toplantıda gerçekleştirilen seçimlerin ardından 5 Mayıs 2025 tarihli ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Başkan A. Çağlar Coşkunsu
Başkan Yardımcısı A. Vehbi Üstün
Başkan Yardımcısı Barış Ziya Kaya
Genel Sekreter Şebnem Önder
Muhasip Üye Şahin Avcı
Üye Murat İleri
Üye Soner Aydın
Üye Burak Ballar
Üye Gizem Çevik Saçıkara
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Etiketler : İTÜ, İTÜ DEFAMED, Genel Kurul
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