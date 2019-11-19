Cruise Planet Türkiye’de yatırımlarına hız verdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, Cruise sektörü için otorite mecralardan biri olan Porthole Cruise Magazine, okuyucularının oyları ile Türkiye’yi Akdeniz’in en iyi kruvaziyer destinasyonu ilan etti. 1998 senesinden bu yana okuyucularının oyları ile çeşitli kategorilerde sektörün en iyilerini belirleyen Porthole Cruise Magazine, Türkiye’nin en iyi Cruise destinasyonu seçildiği haberini Kasım-Aralık sayısında ve Porthole.com web sitesinden duyurmuştu. Bunun üzerine, 2018 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bir Japon yatırımı olan Cruise Planet markası, Türkiye’de yatırımlarına hız verme kararı aldı.

Bu yıl 40. yılını kutlayan dünya devi bir Japon markası HIS Global’in Japonya’da doğan, yıllardır cruise sektöründe bilinen global markalarından olan Cruise Planet, çok yakın bir zamanda İstanbul Nişantaşı’nda misafirlerine alışılmışın dışında, çok farklı bir anlayışla hizmet vereceği bir cruise showroom’u olan The House of Cruising Nişantaşı’nı açacağını duyurdu.

70 ülkede, 550’nin üzerinde ofisi ve 17.000 çalışanıyla edinilen 40 yıllık tecrübe; Japon vizyonerliği ve Türk misafirperverliği hizmet anlayışını birleştirerek Cruise Planet’i yönettiklerini belirten Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cruise Planet Müdürü Ovacık, “Global pazarda söz sahibi bazı Cruise şirketlerine ait gemilerin İstanbul’a 2020 başlangıç olmak üzere, 2021’de de yoğun olarak gelecek olmaları, merkezimiz Japonya’da da memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmelerden de aldığımız güç ile Türkiye’yi cruise başkenti yapma hedefimiz için durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz. 2018 yılında Türkiye’de hizmete giren Cruise Planet markasının sıra dışı bir ofiste, ev konseptinde samimi bir cruise showroom temasıyla The House of Cruising Nişantaşı içinde hizmet vermesi için harekete geçtik. Merkez ofisimizin cesaretlendirmesi ve yeni ofisimizin hizmete açılmasıyla marketing bütçelerimizi de arttırarak, gemi turlarının Türkiye’de daha fazla tanınması için yoğun bir çalışma içine gireceğiz. Türkiye’nin Akdeniz’de en iyi cruise destinasyonu seçilmesi sayesinde, Türkiye ofisimizin Yunanistan, Azerbaycan, İran, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de Cruise Planet’in marketing-satış çalışmalarının bizzat bizim tarafımızdan yapılması konusunda bir karar almıştır.” dedi.

Cruise Planet Müdürü Onur Ovacık, “Sektörde bir ilk olan Cruise Planet, Türkiye’nin Cruise Arama Motoru’dur. Seyahat severler gemi seyahatleri ile ilgili en doğru bilgiye ve en uygun fiyatlara, kolayca Web sitemizden ulaşabiliyorlar. Şirketimize her an ulaşma imkanı ve ücret iade garantileri ile hizmet veriyoruz. CruisePlanet.com.tr’de dünyada söz sahibi cruise şirketlerinin tur programlarının hemen hepsine ulaşılıyor. Ayrıca özel keşif gemileri, özel yatlar ve 6 yıldızlı gemiler sistemimizde yer alıyor. Bu geniş ürün yelpazesinin içinde herkesin kendine uygun turu bulması sadece birkaç filtrelemenin ardından gerçekleşmekte… Misyonumuz bir yandan da gemi seyahati denememiş seyahat severlere bu keyifli tatil ürününü en doğru şekilde tanıtmak, gemi ile seyahat etmelerini sağlamak ve bundan sonraki seyahatlerinde yeniden cruise tatili tercih ettiklerini görmek istiyoruz” dedi.

Avrupa’nın en büyük kruvaziyer şirketi olan MSC Cruises’ın en yeni gemisi MSC Grandiosa’nın isim verme-suya indirme törenine davet edilen Cruise Planet yöneticisi Onur Ovacık, Cruise sektöründeki Türkiye’nin en iyi tur operatörü ödülünü de Hamburg’daki törende almıştı.

Vira Haber